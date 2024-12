Dramma avvenuto in Gran Bretagna, dove un tifoso di calcio, tale Andrew Paul Hewitt, si è tolto la vita dopo alcuni insulti ricevuti sui social per un suo gesto razzista nei confronti di un calciatore. La notizia è riportata dai principali tabloid d’oltre Manica a cominciare dal Mirror, che sottolinea come l’uomo sia stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione in quel di Flint, nel Galles del Nord, lo scorso 1 dicembre 2024, notizia divenuta però virale soltanto in queste ore.

Andrew Paul Hewitt è stato trovato impiccato, e solo poche ore prima lo stesso tifoso del Chester FC, era stato filmato allo stadio, durante il derby locale, mentre faceva un gesto offensivo e razzista nei confronti di un calciatore di colore in campo, leggasi Bohan Dixon, (che gioca per gli avversari del Warrington Town). Il gesto? Quello di mimare una scimmia, proprio per schernire lo stesso giocatore, e l’episodio sarebbe divenuto virale al punto che sui social sarebbero piovuti numerosi insulti ai danni del 52enne.

TIFOSO SI TOGLIE LA VITA, COSA E’ SUCCESSO

L’episodio ha portato all’apertura di una inchiesta da parte della County Hall, nel Denbighshire, ed è stato confermato che i soccorsi erano stati chiamati a casa del signor Hewitt, e che una volta entrati hanno trovato il tifoso senza vita, appeso ad una corda. La chiamata era giunta all’1:35 di notte di domenica 1 dicembre, e l’assistente del coroner, Kate Robertson, ha descritto la scena come un “apparente atto di autolesionismo”.

Le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni per accertare a 360 gradi cosa sia accaduto, ma sembrerebbe essersi trattato di un gesto estremo dopo il clamore che ha suscitato la notizia degli insulti razzisti e le numerose critiche piovute online.

TIFOSO SI TOGLIE LA VITA, I COMMENTI SULLA VICENDA

Un vicino di casa, parlando con il MailOnline, ha spiegato: “Abbiamo scoperto tutti che Andy era stato accusato del gesto razzista. Non sembrava lui. È un ragazzo adorabile e sono una grande famiglia. Siamo tutti sbalorditi che si sia tolto la vita per questo. Mi dispiace tanto per la famiglia”. Un altro vicino ha invece spiegato di aver visto l’ambulanza fuori dalla casa del 52enne, e di aver scoperto solo in seguito cosa fosse accaduto, dicendo che la compagna di Hewitt, una volta fatta la scoperta choc, era ovviamente “devastata” per questa morte improvvisa, come non potrebbe essere altrimenti.

Sgomento anche il Chester, la squadra per cui appunto il tifoso faceva il tifo, che ha espresso rammarico per quanto accaduto, descrivendo la notizia come una nuova ovviamente triste. Il club in precedenza aveva condannato il gesto dello stesso tifoso, spiegando di essere pronto a collaborare con la FA e anche con la polizia per quanto accaduto. Evidentemente il 52enne non ha retto questa gogna, suicidandosi.