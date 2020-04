Insulti su Facebook a poliziotto ucciso/ 48enne denunciato per vilipendio

Pubblicità

Insulti su Facebook a poliziotto ucciso a Napoli, denunciato un 48enne di Curtatone, provincia di Mantova. Come riportano i colleghi dell’Ansa, l’uomo ieri ha postato alcune frasi oltraggiose e offensive contro Pasquale Apicella, ucciso nel tentativo di fermare i responsabili di un tentato furto presso una banca del napoletano. Il 48enne, già noto alle forze dell’ordine per reati come coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, è stato identificato dalla Polizia postale di Mantova e, dopo gli accertamenti del caso, è stato raggiunto dagli uomini della Squadra Volante. Dopo aver tentato di nascondersi all’interno del condominio, l’uomo ha urlato contro gli agenti – «So perché siete qui, non vi apro perché volete picchiarmi, siete tutti violenti», riporta Ansa – ma poi è stato arrestato e accompagnato in Questura per gli accertamenti.

Pubblicità

INSULTI SU FACEBOOK A POLIZIOTTO UCCISO: DENUNCIATO 48ENNE

Il 48enne mantovano è stato denunciato per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e della Forze armate e per resistenza a pubblico ufficiale. Ma non è finita qui: le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare eventuali amici o conoscenti dell’uomo che potrebbero aver pubblicato sui social network contenuti o commenti analoghi. Nelle ultime ore, purtroppo, sono stati registrati diversi episodi simili, con insulti sprezzanti nei confronti dell’eroico agente. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, mentre a Napoli si continua a ricordare il valoroso poliziotto, basti pensare che il segretario del Silp-Cgil Daniele Tissone ha proposto di dedicare la festa del Lavoro in programma il 1° maggio all’agente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA