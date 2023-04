Integrazione salariale 2023/ Nuovo modello predisposto per le aziende: come funziona

Il nuovo modello per l’integrazione salariale 2023, sarà essenziale al fine di poter mandare correttamente, la domanda inerente alla dichiarazione del fruito, per poi goderne interamente. Le aziende quindi, dovranno adeguarsi a dei cambiamenti importanti.

Il messaggio è arrivato in via ufficiale dall’INPS, dove sono stati indicati tutti i riferimenti utili per l’azienda che è interessata a mandare la domanda per l’integrazione salariale. Il datore di lavoro ad esempio, deve indicare la UP oggetto della domanda, l’organizzazione dell’orario lavorativo, ed inserire i numeri appropriati di autorizzazione.

I NUMERI DELL'ASSEGNO UNICO/ Costi chiari, ma è nebbia sui reali benefici alle famiglie

Integrazione salariale 2023: cosa cambia

La procedura per l’integrazione salariale 2023, cambierà del tutto, o quasi. In primis, ci sarà un nuovo modello da dover scaricare e compilare correttamente. È responsabilità dell’azienda, accertarsi della correttezza e veridicità dei dati, da inserire nel foglio di calcolo, da esportare successivamente in “.csv“, inviandolo tramite PEC o Comunicazione Bidirezionale.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Le ipotesi per il post-Quota 103 dopo il Def (ultime notizie)

Ogni foglio da compilare sarà differenziato per UP. Così come dovranno essere differenziate tutte le autorizzazioni in base al periodo per la quale si sta facendo la richiesta.

Le autorizzazioni che fanno riferimento al periodo coronavirus, non andrebbero inserire in quanto quelle stagionalità sono “neutralizzate“, e verranno eliminate automaticamente dal sistema INPS. Un concetto che invece sarà molto importante, riguarderà il biennio mobile.

Un periodo – che come suggerisce il nome – si basa su due anni calcolati a ritroso, partendo dall’ultimo giorno di trattamento richiesto per ogni impresa da ogni UP individuale. Il biennio mobile prevede un periodo di monitoraggio, all’interno del quale il trattamento già reso disponibile, ed accumulato durante il tempo necessario, rientra nella durata massima consentita nei due anni.

Bonus Iscro 2023/ Requisiti, importi e chi può richiederlo

Prima di spedire il modello esportato in csv, relativamente all’integrazione salariale 2023, ribadiamo l’importanza di verificare l’inserimento di tutti i dati, in quanto una eventuale modifica dopo l’apertura del file convertito, ne comprometterebbe il contenuto, redendolo invalido.

Una procedura importante per evitare di vedersi la domanda bocciata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA