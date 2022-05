Intelligent Music Project, Bulgaria: chi sono? Eurovisio 2022/ “Intention”: la canzone

Tra gli artisti in gara spiccano gli Intelligent Music Project, in gara all’Eurovision 2022 per rappresentare la Bulgaria. Si tratta di un gruppo di musicisti con una vasta esperienza sul palco. La band nel tempo si è dimostrata sempre propensa a cambiare formazione soprattutto quando a palesarsi c’erano grandi talenti meritevoli. Il loro approccio collaborativo ha portato la band a lavorare, registrare ed esibirsi con nomi che hanno precedentemente collaborato con artisti del calibro di TOTO, Black Sabbath, Stevie Wonder, Phil Collins e molti altri. Quest’anno ricorre il decimo anniversario dell’uscita del loro album di debutto The Power of Mind dando loro un buon motivo per festeggiare qualunque sia il loro risultato a Torino.

Chi sono Intelligent Music Project, cosa accadrà all’Eurovision 2022?

La band degli Intelligent Music Project non sarà completamente all’oscuro di cosa aspettarsi dalla quindicina forse più intensa della loro carriera finora; il batterista Stoyan Yankoulov sarà a disposizione con i consigli delle sue due precedenti uscite all’Eurovision 2022.Ha rappresentato la Bulgaria con la compagna di canto Elitsa nel 2007 con la canzone Voda, tornando da solista nel 2013 con Samo Shampioni. Le ultime dichiarazioni della band Bulgara lasciano trasparire un grande entusiasmo di tutti i componenti in relazione all’occasione di notorietà che può essere l’Eurovision.

Nello specifico si sono soffermati sul fatto di sentirsi gratificati per avere l’onore e l’onere di rappresentare il proprio paese in quella che è considerata la maggiore rappresentazione canora e artistica d’europa. Il brano Intention è un richiamo grintoso alla voglia di rivalsa e alla capacità di ognuno di noi di farsi le ossa con l’esperienza ma di raggiungere al contempo tutti gli obbiettivi di vita. Tra sonorità rock commerciali e non solo tra le righe si possono percepire continui richiami alla caparbietà e alla voglia di spaccare il mondo in maniera positiva, godendo di ogni esperienza fruibile per una crescita personale costante e gratificante.

