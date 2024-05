Intelligenza artificiale comprende le emozioni meglio degli psicologi/ Lo studio: “ChatGPT ha superato tutti”

L’intelligenza artificiale comprende e gestisce meglio le emozioni e i bisogni umani rispetto agli psicologi. A dimostrarlo è un recente studio pubblicato su Frontiers in Psychology nel quale gli psicologi hanno analizzato l’intelligenza sociale di modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT, Google Bard e Bing. ChatGPT ha in particolare superato tutti gli psicologi coinvolti nello studio mentre Bing la metà di loro. Meno bene Google Bard che invece ha avuto delle prestazioni pari a quelle degli psicologi con laurea triennale, di molto inferiori rispetto al livello degli studenti di dottorato.

I modelli linguistici di grandi dimensioni sono sistemi avanzati di intelligenza artificiale e possono comprendere oltre che generare il linguaggio umano: questi utilizzano reti neurali come il deep learning. Lo studio, condotto dall’Università King Khalid in Arabia Saudita, ha coinvolto 180 psicologi tra laureati e dottorati. I partecipanti, sia umani che tecnologici, hanno risposto a 64 scenari presentati sulla scala di intelligenza sociale che valuta la capacità di rispondere e comprendere le dinamiche sociali. I risultati hanno mostrato che l’intelligenza artificiale e in particolare ChatGPT comprendono i bisogni umani meglio degli psicologi.

Meglio l’intelligenza artificiale degli psicologi: cosa dice lo studio

I risultati dello studio condotto dall’Università King Khalid in Arabia Saudita hanno mostrato dei rendimenti differenti tra i vari modelli di intelligenza artificiale. ChatGPT ha ottenuto il punteggio più alto di tutti, persino degli psicologi umani coinvolti nello studio. Le domande formulate dagli studiosi miravano a misurare due fattori distinti: il giudizio sul comportamento umano e la capacità di agire in situazioni sociali. Il primo aspetto si riferiva alla comprensione delle esperienze sociali attraverso l’osservazione del comportamento umano, mentre la seconda implicava l’analisi dei problemi sociali e la scelta di soluzioni adeguate.

Attraverso l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla psicologia, è emersa un’ampia gamma di prestazioni erogabili attraverso i modelli linguistici. Alcune AI, come appunto ChatGPT, sono in grado di competere con i professionisti umani quando si tratta di intelligenza sociale, mentre altre no, come appunto Google Bard, indietro rispetto ai dottorandi e allo stesso livello dei laureati in triennale.











