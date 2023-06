Intelligenza artificiale invade il cinema/ Così l’algoritmo sostituisce i registi

Quella definita AI Cinema è l’ultima delle sempre più sviluppate frange per cui viene utilizzata l’Intelligenza artificiale online. Nell’ultimo periodo, infatti, il potente mezzo, che per alcuni potrebbe essere rivoluzionario, ma per altri metterebbe in pericolo la stessa umanità, è stato sempre più utilizzato e sfruttato per i più disparati compiti e scopi, dallo scrivere le tesi e tesine, fino al generare immagini improbabili, ma estremamente veritiere.

"Guidare bene dà sicurezza e fa risparmiare"/ L'esperto svela gli errori più comuni

Ed è proprio quest’ultima modalità di utilizzo dell’Intelligenza artificiale che si sta sempre più applicando al cinema. Infatti, fornendo a quelle IA che generano immagini (Midjourney e DALL-E 2 sopra a tutte le altre) un testo più o meno dettagliato, o anche alcune foto a cui ispirarsi, in brevissimo tempo si possono creare facilmente film che, di fatto, non esistono, ma appaiono incredibilmente reali. Così, grazie all’Intelligenza artificiale si può immaginare Harry Potter se vestisse il marchio Balenciaga, oppure il robot di 2001 Odissea nello spazio con gambe e fattezze umane. Eppure, per quanto ci si possa divertire, concretamente il mezzo potrebbe anche abbattere i costi di realizzazione e scrittura dei film.

Transizione verde: UE si contraddice/ Timmermans: "Gas e petrolio sono fondamentali"

Come l’Intelligenza artificiale invade il cinema

L’uso dell’Intelligenza artificiale nel cinema non è affatto una novità, ma il primo esempio si avrebbe negli anni 2000, quando Stephen Regelous creò il software Massive, che creava folle di persone che agivano in modo coerente ed omogeneo, utilizzato per le scene dei combattimenti campali del film Il Signore degli Anelli. Altro uso sviluppato in passato è quello del deep fake, con cui si poteva sovrapporre il volto di un attore su quello di un altro, recitando al posto suo famose scene di film.

Ora, però, l’Intelligenza artificiale si è sviluppata sempre di più, ed oltre a creare ilarità con immagini assurde online, registi, sceneggiatori e scenografi ne hanno reinventato l’utilizzo. Scrivendo un film, infatti, grazie alle IA generative, si possono fornire una serie di parametri che si vorrebbero avere in una scena, ottenendo immagini utili per lo storyboard finale. Qual è il vantaggio? Semplicemente il fatto che l’Intelligenza artificiale abbatte i costi produttivi, immaginando e riscrivendo intere scene in modo quasi gratuito ed istantaneo.

Carbone: per ONU è da abolire, ma continua a crescere/ "Nel 2022 picco nelle vendite"

© RIPRODUZIONE RISERVATA