INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ La “religione” dei dati e quell’io che nessun algoritmo può sostituire

A differenza di tutte le altre rivoluzioni, l’avvento dell’intelligenza artificiale avrà un impatto ancora più drastico sulle nostre esistenze. Nell’era digitale, l’umanità si trova a un incrocio decisivo. Mentre ci immergiamo sempre più profondamente nell’oceano dei dati, emergono nuove sfide e opportunità che potrebbero definire il nostro futuro come specie.

E così, il “Dataismo” sta diventando una vera e propria religione. Il dataismo non è solo una filosofia, ma una realtà che impatta ogni giorno sulle nostre vite. In un mondo in cui ogni azione, pensiero e desiderio può essere quantificato, i dati diventano la moneta di scambio definitiva. Ma, come ogni valuta, ha il potere di corrompere. La nostra crescente dipendenza dai dati ci spinge a chiederci: chi detiene veramente il potere, noi esseri umani che utilizziamo i dati o i dati stessi? Siamo noi che decidiamo di fare attività sportiva oppure è il nostro smartwatch che ci dice che stiamo fermi da troppo tempo?

Nasce allora la domanda se il libero arbitrio sia un dato connaturale all’uomo o una semplice illusione. La nostra fede nel libero arbitrio è profondamente radicata nella nostra psiche. Tuttavia, in un’era in cui ogni nostra decisione può essere prevista e influenzata da algoritmi, dobbiamo chiederci: siamo veramente liberi? O siamo semplicemente il prodotto di un intricato gioco di dati e probabilità?

Per millenni, l’umanità ha cercato risposte nelle divinità e nelle stelle. Ora ci rivolgiamo agli algoritmi e alle AI. Questo shift non è solo tecnologico, ma anche filosofico e morale. Se i dati diventano la nostra nuova bussola, come possiamo essere sicuri che ci stanno portando nella giusta direzione? Che poi il tutto corre alla velocità della luce. Mentre l’AI continua a evolversi, potrebbe arrivare un giorno in cui conoscerà i nostri desideri e paure meglio di noi stessi. Ma con questa onniscienza viene anche un potere senza precedenti. L’AI potrebbe diventare il nostro più grande alleato o il nostro più temibile avversario. Chi può dirlo?

Ma fermiamoci un attimo e respiriamo. Nonostante la preponderanza dell’AI, c’è qualcosa nell’uomo che le macchine non possono replicare: la nostra umanità. Ma anche qui torna il bivio: in un mondo dominato dalla tecnologia, l’umanità può diventare il nostro più grande vantaggio competitivo o la nostra più grande vulnerabilità. In futuro, in un mondo dominato dai dati, ci sarà bisogno dell’aspetto umano per continuare a farlo girare. Il rischio più grande potrebbe non essere la soppressione, ma l’irrilevanza. Se le macchine possono fare tutto ciò che possiamo fare, e meglio di noi, quale sarà il ruolo dell’uomo nel mondo del futuro?

Mentre ci sforziamo di trovare il nostro posto in questo nuovo mondo, la ricerca di significato diventa più cruciale che mai. Non si tratta solo di sopravvivenza, ma di trovare un vero scopo in mezzo al caos. La nostra capacità di navigare in questo nuovo paesaggio determinerà non solo il nostro destino come individui, ma il destino dell’umanità nel suo insieme.

