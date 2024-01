Intelligenza artificiale, l’ordine esecutivo di Biden spaventa le startup/ “Distruggerà le nostre attività”

Preoccupazione nel settore dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti per l’ordine esecutivo di Biden, che mira a ridurre i pericoli percepiti derivanti dalla tecnologia, esercitando pressioni sugli sviluppatori di AI affinché condividano i risultati

dei test con il governo degli Stati Uniti e rispettino varie regole. Piccole startup di intelligenza artificiale affermano che la pesante mano normativa di Biden schiaccerà le loro attività prima ancora che decollino, secondo In-Q-Tel, il gruppo di investimento finanziato dai contribuenti che sovvenziona società tecnologiche per conto delle agenzie di intelligence americane, spiega il The Washington Times.

Ex collaboratrici Trump ”se rieletto finirebbe la democrazia Usa”/ Leader GOP: “truffatrici ingrate”

La Cina e altri rivali degli Stati Uniti stanno facendo grandi passi in avanti nel settore dell’intelligenza artificiale, cercando di rivendicare il dominio del mercato. Il Segretario al Commercio Gina Raimondo ha affermato che “proteggere la nostra sicurezza nazionale è più importante delle entrate a breve termine”. Esube Bekele, che supervisiona gli investimenti nell’intelligenza artificiale di In-Q-Tel, ha dichiarato al vertice GovAI del mese scorso di aver sentito le preoccupazioni delle startup secondo cui l’ordine di Biden potrebbe agevolare la concorrenza e rivelarsi così oneroso da poter non sopravvivere. “C’è paura da parte delle startup più piccole”, ha detto Bekele sul palco della conferenza.

PUTIN, ZELENSKY, BIDEN/ Tra guerra ed elezioni, chi si indebolisce e chi no

Biden regola l’intelligenza artificiale: paura per le startup

“Per realizzare la promessa dell’intelligenza artificiale ed evitare i rischi, dobbiamo governare questa tecnologia” aveva affermato Biden. Adam Thierer del R Street Institute ha spiegato che l’azione esecutiva innesca una guerra nell’amministrazione

per la leadership politica dell’IA. Thierer, membro senior del team di tecnologia e innovazione di R Street, prevede uno tsunami di attività normative sull’intelligenza artificiale. “Gran parte della regolamentazione dell’intelligenza artificiale avverrà in modo non ufficiale”, ha affermato Thierer. Le piccole startup non sono le uniche ad avere paura delle norme di Biden.

Michael Cohen, ex avvocato di Trump, usa IA in tribunale/ "Casi citati mai esistiti"

La segretaria al commercio Gina Raimondo sa che le restrizioni avranno conseguenze sulle aziende tecnologiche, ma ha affermato che gli Stati Uniti hanno preso tali decisioni per la sicurezza nazionale. Intervenendo al Reagan National Defense Forum in California il mese scorso, Raimondo ha affermato: “Così è la vita. Proteggere la nostra sicurezza nazionale conta più delle entrate a breve termine”. Negli Usa grandi aziende come Microsoft e Google hanno chiesto regolamenti e hanno

incontrato il team di Biden prima della pubblicazione dell’ordine esecutivo. Diverse aziende leader nel settore dell’intelligenza

artificiale si sono impegnate volontariamente a sviluppare e implementare la nuova regolamentazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA