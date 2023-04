Intelligenza artificiale nella PA/ Lepida ci prova: come migliorare la produttività

L’intelligenza artificiale usata nelle PA potrebbe migliorare – se sfruttata con discrezione – la produttività. A dirlo è la società informatica Lepida, che un paio di anni fa, grazie all’incentivo della Regione Emilia Romagna, avrebbe integrato e testato alcuni sistemi di IA nelle pubbliche amministrazioni.

Il risultato in alcuni casi, è stato ottimale. Sicuramente, dobbiamo prendere conoscenza che l’intelligenza artificiale può essere rischiosa. Ma come per ogni strumento, anche l’IA dev’essere utilizzata con consapevolezza, trasparenza e soprattutto, non bisogna credere che possa “sostituire l’umano”.

Intelligenza artificiale nelle PA: il test di Lepida

L’intelligenza artificiale nelle PA potrebbe essere uno strumento di grande aiuto, soprattutto per migliorare la produttività, grazie all’uso dell’algoritmo informatico, che velocizzerà i tempi di risposta e le pratiche burocratiche.

Di seguito vedremo tutti i sistemi applicati dall’IA nella Pubblica Amministrazione.

L’uso dei chatbot

Un esempio di intelligenza artificiale nelle PA, è l’uso dei chatbot. La prima esperienza – non andata così bene – sfruttava le informazioni (molto accurate), tenute in memoria. Quello che però mancava, era il feeling con l’utente, soprattutto con chi ha già interloquito in precedenza. Il chatbot deve imparare a sfruttare le informazioni, a ricordare gli utenti e collegare eventuali dialoghi precedenza, e creare un’empatia tale da risultare ordinato, trasparente, gentile ed educato.

La protocollazione

La protocollazione delle Pubbliche Amministrazioni, prevedono diversi step: l’etichettatura, la classificazione e la conservazione in archivio. Procedura che oltre ad arrecare un’immensa fatica umana, è molto lunga. Con una intelligenza artificiale realizzata ad HOC, questa procedura diventerebbe molto più veloce. L’intervento umano dev’esserci sempre, perché un controllo in queste procedure molto delicate è essenziale. Ma con una simile accelerazione, il miglioramento della produttività è inevitabile.

Redigere gli atti e verificarne la correttezza

Dato che redigere gli atti è uno step troppo delicato, l’intelligenza artificiale implementata nelle PA, potrebbe riprendere casi analoghi, combaciare le informazioni archiviate in memoria, e stilare in modo molto veloce, un atto che un umano avrebbe impiegato giorni, se non settimane, a completarlo. Ma digitalizzare i processi non basta, occorre trovare sistemi per renderli più performanti e al tempo stesso, accelerare le procedure di verifica umana, che come ribadiamo, dovrà esserci sempre.

