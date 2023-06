“Intelligenza artificiale potrebbe ucciderci”/ Clifford (esperto IA): “Due anni per salvare il mondo”

Matt Clifford, consulente per l’intelligenza artificiale, ha avvertito che ci sono solo due anni per salvare il mondo dai sistemi come OpenAI. L’esperto ha affermato che l’IA potrebbe avere la capacità di essere alla base di progressi che potrebbero col tempo “uccidere molti umani”. Il lasso di tempo nel quale la tecnologia potrebbe diventare pericolosa per gli umani sarebbe proprio di due anni. A meno che i produttori non siano regolamentati su scala globale, potrebbero esserci sistemi “molto potenti” che gli esseri umani potrebbero avere difficoltà a controllare.

L'intelligenza artificiale prova emozioni?/ La risposta a sorpresa del chatbot DAN

Parlando a TalkTV, l’esperto ha spiegato che i rischi a breve termine sono “piuttosto spaventosi”: infatti l’intelligenza artificiale avrebbe il potenziale per creare armi informatiche e biologiche che potrebbero uccidere molte persone. La scorsa settimana una dozzina di esperti, inclusi i pionieri dell’IA, ha avvertito che i rischi della tecnologia dovrebbero essere trattati con la stessa urgenza delle pandemie o della guerra nucleare. I capi di aziende come Google DeepMind e Anthropic hanno firmato una lettera affermando che nelle mani sbagliate, l’IA potrebbe essere utilizzata per danneggiare le persone e segnare la fine dell’umanità.

Apple Vision Pro/ Svelato alla WWDC 2023 il primo visore della Mela: info e prezzo

Clifford: “Rischi spaventosi”

Matt Clifford è il consigliere di Sunak, primo ministro britannico, per lo sviluppo della Foundation Model Taskforce del governo, che sta esaminando modelli di linguaggio AI come ChatGPT e Google Bard. È anche presidente dell’Advanced Research and Invention Agency (Aria). A TalkTV ha spiegato: “Penso che ci siano molti diversi tipi di rischi con l’IA e spesso nel settore parliamo di rischi a breve e lungo termine, e i rischi a breve termine sono in realtà piuttosto spaventosi. Oggi puoi usare l’intelligenza artificiale per creare nuove ricette per armi biologiche o per lanciare attacchi informatici su larga scala. Queste sono cose brutte”.

SCENARIO AI/ Ecco lo sviluppo che manca per superare la paura dell'Intelligenza artificiale

“Il tipo di rischio esistenziale di cui penso parlassero gli autori della lettera è su ciò che accade una volta che creiamo effettivamente una nuova specie, un’intelligenza che è più grande degli umani” ha proseguito l’esperto. In due anni, i computer potrebbero superare l’intelligenza umana. Ci sono possibilità che l’umanità venga spazzata via dalla tecnologia, secondo il consigliere. “Se torniamo a cose come le armi biologiche o i cyber-attacchi, puoi avere minacce davvero molto pericolose per gli umani che potrebbero uccidere molti umani” ha spiegato. Secondo Clifford, l’intelligenza artificiale deve essere regolamentata su scala globale e non solo dai governi nazionali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA