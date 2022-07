Intelligenza artificiale/ Sostituisce i sommelier? “Risultato pazzesco”

Un nuovo esperimento sull’intelligenza artificiale starebbe destando non poche preoccupazioni ai sommelier. Dopo aver messo a dura prova (negli anni), i robot, questa volta dagli Stati Uniti d’America arriva una notizia a dir poco sconvolgente.

Gli esperti del National Institute of Standards and Technology, hanno dimostrato che i robot con intelligenza artificiale estrapolata dai sommelier, sarebbero in grado di esser precisi al 95% circa, riuscendo a dare dei feedback di assaggi in un modo simile a quello di chi svolge questo lavoro.

Intelligenza artificiale: l’esperimento per replicare il lavoro dei sommelier

L’esperimento del robot con intelligenza artificiale di un sommelier, prevedeva il tasting di più di 150 etichette di vini. Tali tipologie di vini sono state ricavate da 3 varietà d’uva. Il risultato è strabiliante: su tutti i test solo tre sembrerebbero esser stati gli errori.

L’IA è molto vicina al pensiero umano, il che significa che i robot sarebbero così bravi da replicare quasi esattamente, l’intelligenza di un qualsiasi essere umano.

In questo caso, il palato della macchina robotica sarebbe stato in grado di analizzare 13 vini e con tutti gli elementi che un sommelier esperto prenderebbe in considerazione:

Alcol;

Il colore;

La cenere (ovvero il contenuto presenti delle sostanze minerali),

L’alcalinità;

Il magnesio.

L’esperimento è stato un vero e proprio successo! Chiaramente – almeno in Italia e in Europa – non c’è il rischio che un robot possa sostituire i sommelier, però questo fa pensare (ed anche spaventare), che in futuro buona parte dalla mano umano possa esser sbarazzata via.

Uno degli autori che hanno eseguito tali studi, ovvero Federvini e il dottor Jabez McClelland, hanno esclamato: “Ottenere il 95,3% ci dice che funziona“.

Il risultato è stato estrapolato dopo che sorprendentemente, i robot hanno assaggiato per la loro prima volta, ben 30 vini editi, mai assegnati prima. E per esser la loro prima volta, hanno totalizzato quasi la perfezione.











