Intelligenza artificiale, svolta smartphone Samsung/ TM Roh: “Lancio Galaxy S24 migliore di quanto pensassimo

Samsung lancia in tutto il mondo la serie Galaxy S24. I nuovi smartphone offriranno nuove esperienze basate su Galaxy AI. Era infatti impensabile che l’intelligenza artificiale non diventasse protagonista anche del mondo della telefonia, grazie ai numerosi vantaggi e alle nuove esperienze comunicative capaci di far vivere agli utenti. Dopo l’annuncio del lancio, come apprendiamo da Le Figaro, la nuova serie S24 ha registrato un aumento a due cifre delle vendite in preordine rispetto al modello precedente, con oltre il 65% dei consumatori che ha optato per il modello premium Galaxy S24 Ultra.

“Il lancio della serie Galaxy S24 mostra il nostro ingresso in una nuova era di smartphone basati sull’Intelligenza Artificiale che vanno oltre gli attuali dispositivi“, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics. “Progettata per essere una parte essenziale della nostra vita quotidiana, Galaxy AI rivoluzionerà il modo in cui le persone interagiscono con il mondo. Non vediamo l’ora di sapere come i nostri utenti miglioreranno e potenzieranno la loro vita quotidiana con Galaxy AI per scoprire infinite possibilità“.

SAMSUNG GALAXY S24: “UN CAMBIAMENTO DI PARADIGMA”, E SPUNTA LA SFIDA CON APPLE

Samsung ha fatto sapere di aver inserito il meglio dell’IA nel suo telefono e non si fermerà qui. TM Roh, in particolare, ha parlato di ‘cambiamento di paradigma’ che ridarà slancio all’industria della telefonia. Mentre infatti il mercato mondiale degli smartphone è diminuito del 3,2% nel 2023, secondo la società di consulenza IDC, il successo registrati dai preordini del nuovo modello Samsung sono un buon segno, e le previsioni per quest’anno prevedono un aumento del 5% al 6% in valore e in volume. “Le tecnologie stanno evolvendo così rapidamente che contiamo di migliorare l’esperienza e le funzionalità già esistenti sui nostri modelli e di introdurne di nuove nei prossimi modelli”. Questa la promessa del dirigente.

Quanto al potente concorrente Apple ad oggi non ha ancora rivelato le carte sul fronte dell’intelligenza artificiale, ma si attendono a breve aggiornamenti. La tecnologia sarà sicuramente presente nel prossimo iPhone, ma non verrà svelata prima della tradizionale “keynote” di settembre. Samsung sembra comunque pronto a confrontarsi su tutti i mercati con il gruppo californiano nel 2024.











