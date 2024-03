Intelligenza artificiale: Ue approva nuove norme/ Cosa cambia: riconoscimento facciale, diritti d’autore…

Il Parlamento Ue in seduta a Strasburgo nella giornata di oggi ha approvato le nuove norme sull’intelligenza artificiale contenute nel dibattuto, discusso e talvolta criticato Ai Act. Un testo fitto e frutto di un accordo raggiunto dagli Stati membri lo scorso dicembre, con 523 voti a favore e solamente 46 contrari e 49 astenuti. Le norme, come evidenziato più volte, mireranno a proteggere i diritti fondamentali degli europei, oltre alla democrazia, allo Stato di diritto e alla sostenibilità ambientale dei modelli Ia.

Milano, un cittadino su 3 dorme male/ Studio Unisalute: stress da lavoro e troppo telefono tra le cause

Complessivamente, il testo divide i vari sistemi con intelligenza artificiale in base ai possibili rischi stimati, oltre che al loro livello d’impatto sulla popolazione. Buona parte del testo, infatti, elenca le varie applicazioni proibite e definisce, per quelle utilizzabili, diversi obblighi basati sulla loro pericolosità. Nel livello di rischio minimo, e dunque i sistemi con finalità generali (come i noti chat bot e le Ia generative), dovranno soddisfare dei requisiti di trasparenza, oltre a rispettare le norme Ue sul diritto d’autore durante la fasi di addestramento dell’intelligenza artificiale. Similmente, immagini, audio e video creati o manipolati con l’Ia (come i deepfake), dovranno essere chiaramente etichettati in quanto tali. I modelli a medio rischio, invece, prima di essere implementati dovranno svolgere analisi sistemiche sui possibili rischi e incidenti, sulle quali verrà valutata la loro eventuale implementazione.

Pagamenti cashless producono -21% di CO2/ Italia secondo Paese più inquinante d'Europa a causa del contante

Intelligenza artificiale: quali applicazioni ha proibito l’Ue

Differenti, invece, le norme Ue che regoleranno l’intelligenza artificiale definita ad alto rischio, ovvero che potrebbe causare danni a salute, sicurezza, diritti fondamentali, ambiente, democrazia e Stato di diritto. Vengono inclusi in questa categoria tutti gli usi legati a infrastrutture critiche, istruzione e formazione professionale, occupazione, servizi pubblici e privati, ma anche contrasto, migrazione e gestione delle frontiere, giustizia e processi democratici. I modelli ad alto rischio oltre a valutare i rischi possibili, dovranno anche mantenere registri d’uso, essere trasparenti e accurati, oltre che sorvegliati da esseri umani.

Abbi, il braccialetto sonoro per i bimbi ipovedenti/ Monica Gori: “Ecco come funziona”

Invece, saranno proibiti gli usi dell’intelligenza artificiale basati sulla categorizzazione biometrica, sulle caratteristiche personali degli individui, oltre che quelli che utilizzano foto prese da internet o dalle telecamere per creare banche dati di riconoscimento facciale. Vietati, inoltre, i sistemi di riconoscimento delle emozioni sui luoghi di lavoro e nelle scuole, ma anche i sistemi di credito sociale, polizia predittiva e manipolazione del comportamento umano sfruttando le vulnerabilità delle persone. L’unica casistica per cui si potrà usare l’intelligenza artificiale con riconoscimento facciale è davanti ad un comprovato (e motivato da un giudice) reato, tra cui la ricerca di persone scomparse e criminali o la prevenzione terroristica. L’uso, in questo caso, dovrà essere limitato nel tempo, oltre che giustificato da un “elevato rischio” sociale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA