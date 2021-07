Inter, Alibaba acquista Suning/ Cosa cambia per la società nerazzurra?

Notizie molto importanti per il futuro del gruppo Suning e di conseguenza anche per l’Inter, di proprietà della holding che fa capo alla famiglia Zhang. Dal mondo economico arrivano infatti conferme sul fatto che il colosso cinese Alibaba Group Holdings Ltd e la provincia governativa di Jiangsu sarebbero a un passo dal finalizzare l’accordo per l’acquisto di una partecipazione in Suning.com, uno dei più grandi rivenditori di apparecchiature elettroniche in Cina – questa è l’attività principale del gruppo della famiglia Zhang – nonché naturalmente proprietario dell’Inter. Alibaba, che già possiede il 20%, come riferisce SportMediaset riportando notizie diffuse da Bloomberg, prenderà il controllo della società di Zhang Jindong, padre del presidente dell’Inter Steven Zhang. Negli ultimi giorni è cominciata a circolare l’indiscrezione di una possibile vendita del club nerazzurro, malgrado la famiglia Zhang abbia smentito un disimpegno, anche grazie al fatto di avere ottenuto un prestito dal fondo Usa Oaktree per sistemare i problemi di cassa, come confermato dal fatto che l’Inter ha rispettato tutte le scadenze relative agli stipendi.

ALIBABA CONTROLLA SUNING: COSA CAMBIA PER L’INTER?

Di certo però il futuro del gruppo Suning nel suo complesso condizionerà anche quello dell’Inter. Di conseguenza possiamo dire che, in seguito all’accordo con Alibaba, che probabilmente sarà annunciato pubblicamente nei prossimi giorni, la famiglia Zhang non avrà più il controllo sulla società, le cui azioni sulla Borsa di Shenzen sono sospese dal 16 giugno. A quel punto ci sarà da capire cosa vorrà fare Alibaba con l’Inter. Che conseguenze avrà dunque sulla società nerazzurra il riassetto azionario a cui sta andando incontro Suning? Impossibile dirlo ora secondo alcuni esperti che seguono la vicenda, come ad esempio Carlo Festa, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’. Non si può escludere la cessione del club, se Alibaba dovesse decidere di non ritenere strategica la proprietà di una squadra di calcio. Come già accennato, tuttavia, questa può essere considerata globalmente una buona notizia, perché Suning dovrebbe diventare più stabile e avere meno problemi: solo il tempo però ci dirà quali saranno i prossimi sviluppi.

