Inter Atalanta/ Conte: “Complimenti a Gasperini per il gran lavoro. Sul mercato…”

Tutto pronto per Inter Atalanta, uno dei big match della 19° giornata di Serie A. Il derby lombardo andrà in scena domani sera, sabato 11 gennaio 2020, allo stadio Meazza di Milano alle ore 20.45. Il Biscione vuole mantenere la testa della classifica, mentre la Dea vuole riagguantare il quarto posto valido per la qualificazione in Champions League: una sfida che ha tutte le carte in regola per essere spettacolare. Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha commentato: «L’Inter punta sicuramente allo scudetto, anche se all’inizio della stagione non erano previsti risultati così positivi. Sicuramente è merito di Antonio Conte, con tanti punti meritano di diritto di competere per la vittoria. L’Inter ha acquisito molta più credibilità, sono tutti convinti che possa essere una squadra competitiva. Noi vogliamo finire un girone d’andata positivo, andremo a giocare sul campo della prima in classifica: vale molto per la nostra credibilità, per capire quanto siamo vicini o lontani da loro».

INTER ATALANTA, CONTE: “LA DEA E’ UNA TOP”

Come Gian Piero Gasperini, anche Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter Atalanta: «Una vittoria contro di loro sarebbe importante, parliamo di una squadra forte, al momento la più in forma del torneo. L’Atalanta continua a crescere, sono molto più forti dell’anno scorso. Quello di domani sarà un test impegnativo, Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro: lavora sull’idea e sui dettagli da tempo. Complimenti a Gian Piero, un grande lavoratore: l’Atalanta è una squadra bella da vedere». Il tecnico salentino si è poi soffermato sulla sfida a distanza con la Juventus: «Io rimango fermo sulle mie valutazione di agosto: a parte l’Inter, le altre squadre hanno aggiunto giocatori e non sostituito. Noi siamo lì, stiamo facendo cose positive, chi è arrivato fa bene e chi c’era si è responsabilizzato quando serviva».

