Inter, calendario Serie A 2022-2023/ Partite, quando il derby con il Milan?

QUAL È IL CALENDARIO SERIE A 2022-2023 DELL’INTER?

Oggi si disegnerà anche per l’Inter il calendario Serie A 2022-2023, perché naturalmente il sorteggio atteso a mezzogiorno andrà a comporre il cammino dei nerazzurri di Simone Inzaghi e di conseguenza scopriremo l’ordine di tutte le giornate e partite per l’Inter, a cominciare dal nome della squadre che sarà avversaria dei nerazzurri nella prima giornata. Un anno fa il cammino dell’Inter era cominciato con una netta vittoria casalinga contro il Genoa nel giorno del debutto di Simone Inzaghi e del debutto dei campioni d’Italia a San Siro con lo scudetto sul petto.

Adesso la missione sarà naturalmente quella di provare a riconquistare lo scudetto, dopo una stagione comunque ottima con il secondo posto più le vittorie della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, ma che ha lasciato l’amaro in bocca perché la sensazione è che l’Inter fosse la squadra più forte, ma il titolo è sfuggito, forse proprio per colpa del calendario Serie A che per la prima volta era stato asimmetrico e nel ritorno aveva concentrato in maniera impressionante le difficoltà per i nerazzurri: sarà allora molto importante scoprire come si comporrà per l’Inter il calendario Serie A 2022-2023.

INTER, CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE PARTITE ATTESE

Naturalmente, nel calendario Serie A 2022-2023 per l’Inter le partite più attese saranno il derby della Madonnina con il Milan e il derby d’Italia con la Juventus, quindi c’è curiosità per scoprire in quali giornate saranno collocate. La stracittadina di Milano era capitata nello scorso campionato alla dodicesima giornata d’andata e alla quinta di ritorno (la ventiquattresima): furono un pareggio per 1-1 a novembre e una sconfitta per 1-2 a febbraio, esiti dolorosi perché maturati al termine di partite che probabilmente l’Inter avrebbe meritato di vincere in entrambi i casi, soprattutto il derby di ritorno avrebbe potuto scrivere una storia diversa per l’intero campionato.

Inter Juventus capitò invece alla nona giornata d’andata al Meazza con un pareggio per 1-1 e poi alla dodicesima di ritorno (la trentunesima) con colpaccio nerazzurro per 0-1 allo Stadium, partite entrambe caratterizzate da polemiche in un senso oppure nell’altro, ma che globalmente indicarono una superiorità dell’Inter, ribadita dal fatto che i nerazzurri hanno vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia in due finali sempre contro i bianconeri. Simone Inzaghi tuttavia spera certamente in maggiore equilibrio per il calendario di Serie A 2022-2023 per la sua Inter: ne sarà soddisfatto?











