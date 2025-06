INTER CALENDARIO SERIE A 2025-2026: LE GIORNATE E LE PARTITE

Anche per l’Inter il calendario Serie A 2025-2026 sta per essere rivelato: il sorteggio di venerdì 6 giugno ci dirà infatti quale sarà la prima avversaria della squadra nerazzurra in campionato ma anche tutto il percorso delle 38 giornate, i big match e i due derby contro il Milan, e tanto altro ancora. Si inizierà nel weekend del 23-24 agosto, a seconda di quando l’Inter sarà impegnata; sarà dunque la prima partita da quel 23 maggio scorso in cui la banda di Simone Inzaghi ha vinto sul campo del Como, ma ha lasciato per strada uno scudetto che sembrava già vinto.

Dunque attenzione, perché il calendario Serie A ci ha detto una volta di più che le insidie si nascondono dappertutto: magari in un Bologna che era ancora in corsa per la Champions League o in un Parma che si doveva salvare – allenato dal grande ex Cristian Chivu – o magari nella Lazio che, beffardamente ancora una volta come già nel 2002, è stata la squadra che ha tolto all’Inter punti decisivi per la conquista del tricolore, andato al Napoli. Anche per questo valuteremo il calendario Serie A 2025-2026 dei nerazzurri, ma poi naturalmente dovrà parlare il campo come sempre.

INTER CALENDARIO SERIE A 2025-2026: UN FINALE PIÙ “LEGGERO” PER CERCARE NUOVO TRIPLETE?

Stiamo allora per scoprire il calendario Serie A 2025-2026 per l’Inter, che l’anno scorso aveva esordito con un pareggio a Marassi contro il Genoa: non potevamo ancora saperlo, ma anche quei due punti persi sarebbero risultati determinanti, almeno a leggere la classifica finale in modo secco. Possiamo dire che la stagione dell’Inter sia stata fallimentare? Certamente no, ma deludente sì: i nerazzurri sono arrivati in primavera a giocarsi la possibilità del secondo Triplete nella storia, sono finiti senza stringere titoli in mano (a meno che vincano il Mondiale per Club).

C’è anche molto zampino dei derby, che l’Inter non ha mai vinto nella passata stagione e che sono costati Supercoppa e Coppa Italia; adesso naturalmente il compito della Beneamata sarà quello di mantenere il livello, perché se da una parte la bacheca è rimasta vuota dall’altra è innegabile che la squadra abbia fatto benissimo fino a un certo punto, crollando però sul finale anche a causa di una rosa che ha avuto pochi ricambi davvero all’altezza. Vedremo innanzitutto come si aprirà il calendario Serie A 2025-2026, detto che quest’anno il sorteggio arriva davvero molto presto e anche per quanto riguarda le logiche delle avversarie in tema di calciomercato sarà molto complicato fare analisi approfondite fin da subito.