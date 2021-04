Inter campione d’Italia se…/ Scudetto? Bisogna comunque aspettare sabato, poi…

INTER CAMPIONE D’ITALIA SE… NERAZZURRI ORMAI AL TRAGUARDO

L’Inter non è ancora campione d’Italia, ma lo sarà presto: ormai, quando mancano 5 giornate al traguardo della Serie A, non ci sono più dubbi circa il fatto che i nerazzurri torneranno a vincere lo scudetto dopo 11 anni. Il punto è: quando l’Inter potrà festeggiare? Non stasera, anche se il Milan dovesse perdere contro la Lazio: lo avevamo detto ieri, poi Antonio Conte ha battuto il Verona ed è salito a +13 sui rossoneri ma le cose non sono cambiate.

INTER VINCE SCUDETTO SE.../ Campione d'Italia: tutte le combinazioni, risultati utili

Infatti, in caso di ko il Milan l’Inter avrebbe sempre lo stesso distacco che esiste adesso, ma con cinque turni da giocare potrebbe ancora sopravanzare i cugini di due punti. Per questo motivo allora l’Inter dovrebbe aspettare il primo maggio quando sfiderà il Crotone allo Scida (potendo sancire la retrocessione aritmetica degli squali, condannati da tempo), e anche allora vincere potrebbe non bastargli per laurearsi campione d’Italia e vincere lo scudetto con quattro giornate di anticipo.

DIRETTA/ Inter Verona (risultato 0-0) video streaming tv: occasione per Lautaro

L’INTER DEVE COMUNQUE ASPETTARE

Il motivo per cui anche sabato prossimo l’Inter potrebbe non vincere lo scudetto è l’Atalanta: con il 5-0 al Bologna la Dea si è portata a -11 dai nerazzurri, o meglio ha confermato questo margine. Dunque: se il Milan dovesse vincere questa sera sarebbe sempre secondo a -10, e “costringerebbe” i nerazzurri ad aspettare se il risultato di sabato prossimo fosse lo stesso (la squadra di Stefano Pioli ospiterà il Benevento del grande ex Filippo Inzaghi). In caso contrario, cioè pareggio o sconfitta rossonera, la corsa dell’Inter sarà fatta sull’Atalanta: a quel punto si andrebbe al primo maggio e lo scudetto sarebbe dei nerazzurri di Antonio Conte con il guadagno anche di un solo punto sulla Dea (cioè pareggio Inter e sconfitta Atalanta), perché la doppia sfida diretta è a favore della Beneamata e dunque i 12 punti di vantaggio con 4 giornate da disputare sarebbero sufficienti a laurearsi campioni d’Italia. comunque la si giri, l’Inter è davvero ad un passo dal vincere uno scudetto che le manca dai tempi del triplete e di José Mourinho, anche se serviranno almeno cinque giorni di pazienza…

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Inter Verona/ Quote: riflettori puntati su Marco Silvestri

© RIPRODUZIONE RISERVATA