Inter ceduta a fondo PIF per 1,2 mld?/ Sportitalia: “Trattativa avanzata con Suning”

L’Inter sta per essere ceduta al fondo PIF per una cifra tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro? Il punto interrogativo, in questo caso, è d’obbligo, ma l’indiscrezione c’è e a lanciarla è stata l’emittente sportiva “Sportitalia” subito dopo il triplice fischio del match di UEFA Champions League andato in scena tra Inter e Bayern Monaco, terminato 0-2 per i bavaresi, con le reti di Sané nel primo tempo e l’autogol di D’Ambrosio nel secondo.

In particolare, è stato il direttore di “Sportitalia”, Michele Criscitiello, a entrare nel dettaglio della notizia dell’eventuale cessione dell’Inter: “Sui nerazzurri ci sono notizie importanti sul futuro societario. Notizie che stiamo approfondendo. Non c’è la fumata bianca, ma la trattativa è quasi in fase avanzata. Si sta cercando di capire se ci siano tutti i presupposti per una chiusura a determinate condizioni con PIF, il famoso fondo dell’Arabia Saudita, uno dei più forti a livello economico. Per una trattativa che porterebbe l’Inter a una cessione tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro”.

INTER CEDUTA AL FONDO PIF? SPORTITALIA: “SI STANNO FACENDO VERIFICHE, LA VOLONTÀ C’È”

Nel prosieguo della sua disamina sulla situazione legata alla proprietà dell’Inter, Michele Criscitiello ha evidenziato come non si conosca nel dettaglio la cifra dell’eventuale cessione a PIF, ma, comunque, si tratta di “cento milioni più, cento milioni meno. Stanno facendo tutte le verifiche. Ci sono tutti i professionisti a Milano che, in questo momento, stanno lavorando”.

Urge precisare che per parlare di fumata bianca servirà ancora del tempo, ma, stando a “Sportitalia”, la carreggiata che si sta seguendo conduce dritta dritta al lieto fine. Tanto che Criscitiello ha concluso: “Non è una trattativa conclusa e non è una trattativa facile. Ma ci sarebbe la volontà del fondo PIF. E allo stesso tempo di Suning di passare la mano per cercare di fare questo passaggio societario”.

