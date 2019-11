Inter, Conte ai giocatori: “Ses*o? Pochi sforzi”/ Gasperini: “Consigli? Servono a me”

Si è aperto un dibattito attorno all’intervista rilasciata da Antonio Conte a L’Equipe. L’allenatore dell’Inter ha affrontato infatti un tema molto delicato: il sesso. E lo ha fatto senza filtri. Nella sua visione “totale” del calcio non mancano consigli intimi ai suoi giocatori. «In periodo di competizioni il rapporto sessuale non deve durare troppo, bisogna fare meno sforzi possibili posizionandosi sotto la propria partner», ha dichiarato Conte. Chissà cosa ne pensano i suoi giocatori e se, soprattutto, seguono i suoi consigli. Il suo modo “estremo” di vivere il calcio, dice il tecnico, lo porterà alla pensione prima del previsto. «È il mio modo d’essere che mi porterà a smettere presto la mia carriera perché vivo il mio mestiere in un modo troppo totalizzante». E infatti spesso si lascia andare ad una riflessione sulla sua vita privata: «Mi chiedo spesso se sia giusto passare tanto tempo senza la mia famiglia».

CONTE E I CONSIGLI SUL SESSO, GASPERINI: “SERVONO A ME”

Sui “consigli sessuali” di Antonio Conte è intervenuto anche Gian Piero Gasperini, il cui commento è ironico. «Conte dà consigli ai giocatori su come fare sesso? Fantastico. Io penso che forse loro avrebbero qualche suggerimento da dare a me. Devo provare a chiedere», ha scherzato l’allenatore dell’Atalanta nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Juventus. In effetti ha destato grande curiosità l’intervista di Antonio Conte, il quale ha svelato che è sua abitudine anche dare consigli ai suoi giocatori riguardo il sesso. In determinati periodi della stagione per l’allenatore è giusto far durare il rapporto il meno a lungo possibile e che sono preferibili posizioni che implicano uno sforzo fisico minore. E tutto questo per evitare infortuni che potrebbero pregiudicarne l’impiego in campo. Ecco, quando si dice che Conte cura tutti i dettagli sotto ogni punto di vista si è proprio letterali…

© RIPRODUZIONE RISERVATA