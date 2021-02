Inter, Conte rifiuta tapiro Striscia La Notizia/ Video, allenatore dribbla Staffelli

Antonio Conte ha rifiutato il tapiro d’oro di Striscia La Notizia. Non sono stati giorni facili per l’allenatore dell’Inter che ha visto la sua squadra eliminata durante la semifinale di Coppa Italia in un match contro la Juventus. Una partita difficilissima che si è conclusa anche con una fortissima lite con il Presidente della Juventus Andrea Agnelli con tanto di dito medio ed insulti. Una vicenda che non è passata affatto inosservata a Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, che ha raggiunto l’allenatore per consegnargli il tanto desiderato tapiro d’oro. Del resto non è la prima volta che Conte viene insignito di questo premio; solo lo scorso mese di novembre l’allenatore aveva ricevuto il quarto Tapiro d’Oro della carriera per la sconfitta casalinga in Champions League contro il Real Madrid. Questa volta però Conte ha rifiutato il tapiro dribblando Valerio Staffelli e il tapiro.

Antonio Conte non accetta il tapiro di Striscia La Notizia

Questa volta Antonio Conte non ha accettato il tapiro d’oro di Striscia La Notizia. L’allenatore dell’Inter è riuscito a dribblare il velocissimo inviato Valerio Staffelli di Striscia La Notizia intento a consegnargli il suo quinto tapiro della carriera. Il tecnico nerazzurro però ha anticipato la consegna dell’invitato del tg satirico di Canale 5 scappando via e rifiutando il premio televisivo satirico ideato nel 1996 da Antonio Ricci per la trasmissione cult Striscia la notizia. Intanto in seguito alla lite scoppiata tra Conte e il Presidente della Juventus Andrea Agnelli durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter-Juventus, la Procura della Figc ha aperto un’inchiesta. Nello specifico il capo dell’ufficio Giuseppe Chinè ha aperto un’inchiesta “relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara”. Stando a quanto trapelato dagli ambienti della Procura “è già stato convocato il quarto uomo Daniele Chiffi”.



