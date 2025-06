Inter eliminata se... Cosa succede al Mondiale per Club per i nerazzurri in caso di sconfitta con i giapponesi dell'Urawa Reds

L’avventura dell’Inter nel Mondiale per Club potrebbe terminare anzitempo, perché la squadra di Chivu è a rischio eliminazione. I nerazzurri stanno affrontando il team giapponese dell’Urawa Reds in una sfida da dentro o fuori.

In caso di sconfitta, l’Inter si ritroverebbe in una situazione molto complicata a livello di classifica, sebbene il girone fosse abbordabile per loro. Il passaggio del turno garantirebbe 9 milioni di euro alla squadra meneghina: risorse importanti per le finanze del club, che però rischia di tornare prima in Italia.

Dopo il deludente pareggio con il Monterrey, il club nerazzurro ha un solo punto in classifica e ha quindi bisogno di una vittoria contro l’Urawa Reds per mantenere vive le sue speranze di qualificazione.

MONDIALE PER CLUB A RISCHIO PER L’INTER

Nel primo turno, l‘Inter ha ottenuto un pareggio con il Monterrey grazie a un gol di Lautaro Martínez, ma con una prestazione tutt’altro che brillante. Di conseguenza, in questa seconda uscita non c’è margine di errore per i nerazzurri: con un solo punto conquistato finora, devono vincere contro l’Urawa per restare in corsa.

La sfida, sulla carta potenzialmente insidiosa, sta confermando le difficoltà anche in campo. D’altra parte, pur essendo considerati favoriti, gli uomini di Chivu si sono presentati all’appuntamento con diverse assenze. I giapponesi, invece, arrivano alla partita dopo la sconfitta contro il River Plate e sono quindi a caccia di riscatto.

Il pareggio non basta: la vittoria è la condizione necessaria per allontanare il rischio eliminazione, perché un pareggio o una sconfitta condurrebbero l’Inter a uno scenario molto complicato, soprattutto in vista del match contro il River Plate, che è a 3 punti con la seconda partita da giocare.

