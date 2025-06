Fulmini contro Lautaro: Inter-Fluminense a rischio rinvio! Il vero nemico è il cielo americano, e non è la prima volta.

Inter-Fluminense potrebbe saltare per colpa dei fulmini. Il protocollo americano è infatti molto stringente sul tema a causa delle precipitazioni e dei fenomeni atmosferici aggressivi che si verificano nella zona, in particolare per la tutela dei calciatori. La gara tra brasiliani e nerazzurri si trova quindi a rischio dato che in North Carolina è stato sconsigliato a tutti di uscire di casa. Ma come faranno quindi gli atleti per gli ottavi di finale?

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025/ Video streaming tv: la Pantera ha vinto la seconda prova (oggi lunedì 30 giugno)

Quello che potrebbe accadere con l’Inter-Fluminense somiglierebbe a quanto successo con Benfica-Chelsea, che per via del maltempo aveva fermato la gara al 90′ minuto per poi riprendere ben due ore dopo, un tempo infinito che aveva quasi del surreale. Nel corso dei mondiali, però, non è raro che le partite si fermino a causa del maltempo, anzi, questo è successo parecchie volte. Si pensi al Pachuca-Salisburgo, oppure al Palmeiras-Al Ahly dove la partita si era fermata anche con il sole. Oppure al match Mamelodi-Ulsan e Benfica-Auckland City. Insomma, spesso le partite sono state incredibilmente a rischio.

Probabili formazioni Inter Fluminense/ Quote: Chivu ritrova due uomini (mondiale per Club 2025, 30 giugno)

Inter-Fluminense cancellata per Weather Delay? I protocolli USA

In americano questo tipo di cambiamento si chiama Weather Delay, ovvero il ritardo che nasce da un problema di condizioni meteo, con uno slittamento di almeno 30 minuti dagli orari prestabiliti. Negli ultimi anni il protocollo si è fatto ancora più severo a causa del National Weather Service, che non fa sconti ormai da 30 anni sui possibili problemi rispetto al tempo atmosferico con regole intransigenti dato che per via del maltempo negli Stati Uniti risulta esserci ancora un numero elevatissimo di morti e feriti ogni anno. Dunque, anche Inter-Fluminense potrebbe slittare dato che sono previsti fulmini e saette a meno di 10 km dal suolo, una previsione davvero importante che renderebbe anche il terreno impraticabile.