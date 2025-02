Inter fuorigioco, la polemica sul gol di Arnautovic

Nella serata di ieri si è giocato a San Siro il quarto di finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter che ha visto i nerazzurri trionfare per 2-0, a fine partita però è tornata a prendere piega la polemica arbitrale tra i tifosi biancocelesti e quelli neutrali, è infatti stato individuato per l’Inter fuorigioco possibile sul gol di Arnautovic non fischiato dall’arbitro e dai suoi assistenti e non richiamato dal Var. La polemica dell’ultima partita è solo l’ultima di un’annata che ha visto molte società e molti tecnici mettere in dubbio la capacità dei direttori di gara o richiedere un cambiamento nel protocollo per l’utilizzo del Var.

Il fuorigioco sul gol di Arnautovic si sarebbe concretizzato nella posizione di De Vrij che palesemente oltre la linea dei difensori della Lazio sembra anche essere davanti a Mandas in una posizione di disturbo sulla sua visuale, il difensore olandese è evidentemente in posizione di fuorigioco, il compito dell’arbitro, dei suoi assistenti e del Var era quindi quello di decidere se la posizione ha influito sullo sviluppo dell’azione e sul gol. La decisione della posizione di fuorigioco passivo non convince Marco Baroni che alle domande preferisce non rispondere per non creare polemica e per concentrarsi sugli aspetti su cui può intervenire, “Sono già uscite classifiche e graduatorie sul VAR, noi andiamo avanti con la nostra identità e non la molliamo”

Inter fuorigioco e trattenuta di Dumfries, l’opinione di Graziano Cesari

Inter fuorigioco possibile sul gol di Arnautovic che non convince neanche opinionisti e addetti ai lavori come Graziano Cesari secondo il quale il gol doveva essere rivisto al Var richiamando l’arbitro per verificare e decidere insieme se la posizione di De Vrij, che comunque si disinteressa dell’azione e del pallone, abbia influito sulla non reazione di Mandas. “La sensazione che ho è che non se ne siano neanche accorti per quanto bello era il gol e perché nessuno ha protestato”.

Altro episodio su cui reclamano i tifosi della Lazio è la trattenuta di Dumfries ai danni di Rovella proprio sullo sviluppo del calcio d’angolo che ha portato al gol e che secondo loro avrebbe impedito al centrocampista italiano di andare a contrastare l’attaccante austriaco. Su questo episodio però Cesari conferma la decisione dell’arbitro sottolineando che la trattenuta avviene da entrambi i lati e per questo è giusto non sanzionarla e lasciare proseguire l’azione.

