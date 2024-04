Inter, in arrivo finanziamento di 400 milioni dal fondo americano Pimco/ Zhang: “Continueremo a vincere”

È in arrivo un nuovo finanziamento triennale da 400 milioni di euro per l’Inter dal fondo americano Pimco. Il presidente Steven Zhang, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha trovato l’intesa, che verrà ufficializzata entro i prossimi 15 giorni. L’accordo in questione permetterà al club nerazzurro di liquidare Oaktree nei termini. La scadenza del prestito di 275 milioni di euro ottenuto 3 anni fa più gli interessi di 100 milioni di euro è fissata infatti al 20 maggio prossimo, dopo che sono saltate anche le trattative per il prolungamento.

Diretta/ Inter Cagliari Primavera (risultato finale 3-0): Berenbruch cala il tris! (oggi 20 aprile 2024)

È da capire cosa succederà adesso alla società. La situazione in questione fa sì che Steven Zhang non perda il controllo del club e che possa valutare con attenzione e calma come muoversi. Non si può neanche escludere in tal senso che nei prossimi mesi possa arrivare un’offerta interessante per rilevare le quote. “Finché sarò presidente e proprietario del club, l’Inter sarà sempre competitiva ai massimi livelli”, ha assicurato da parte sua il presidente.

Diretta/ Inter Cagliari (risultato finale 2-2): pareggio importante per i sardi! (14 aprile 2024)

Steven Zhang parla dello scudetto dell’Inter a Shangai per la Formula 1

In queste ore Steven Zhang ha parlato dell’Inter e dello scudetto a un passo a Sky Sport in occasione della sua visita a Shanghai per assistere al GP di Cina di Formula 1. Il presidente nerazzurro è infatti un grande appassionato dei motori e un fedele tifoso della Ferrari. “È un momento in cui sono fiero del club, tutti i membri della squadra hanno fatto un ottimo lavoro. Il derby è molto importante, vogliamo vincere. Abbiamo un obiettivo”.

Per i nerazzurri sarà il settimo trofeo dall’arrivo dell’imprenditore. “Continueremo a provare a vincere in ogni stagione e ad ambire a risultati importanti”. Infine, un commento sull’allenatore: “Simone Inzaghi per noi è un dono, è un allenatore che mi dà fiducia e calma. Andremo avanti con lui. Vogliamo festeggiare presto”, ha concluso.

Inter, cessione alla famiglia reale dell'Arabia Saudita?/ "Trattativa avviata" il nodo del debito con Oaktree

© RIPRODUZIONE RISERVATA