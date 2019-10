Inter-Juventus/ In un Meazza delle grandi occasioni ci si gioca classifica e onore

La partita Inter-Juventus non è mai stata così attesa come quest’anno. Dopo stagioni di magra il club nerazzurro sembrerebbe essere finalmente ritornato a competere per i palcoscenici che gli spettano, a cominciare dallo scudetto, che negli ultimi anni è stato monopolio dei rivali della Vecchia Signora. Un’Inter che si presenta al Giuseppe Meazza (per l’occasione, tutto esaurito con ben 6.5 milioni di euro di incasso) come prima della classe, con sei vittorie su sei, e soprattutto, bel gioco e grande solidità, come dimostrano le 13 reti realizzate e le sole due subite (miglior difesa in assoluto del campionato italiano e secondo miglior attacco dopo Atalanta e Napoli). Sarà la sfida che probabilmente deciderà la vetta della classifica, con l’Inter, che in caso di successo, metterebbe già cinque punti fra se e la Juventus, ma che in caso di sconfitta, invece, perderebbe la testa e anche la gloria.

INTER-JUVENTUS, TUTTO PRONTO PER IL BIG MATCH

Una gara dai molteplici significati quindi, che nessuna delle due formazioni vorrà perdere, una sfida a cui guardano anche le inseguitrici, a cominciare dall’Atalanta, terza a quota 13 lunghezze, e che in caso di capitolazione interista e contemporaneo successo bergamasco, si porterebbe a meno due dal primo posto. Mai come quest’anno la partita fra Inter e Juventus torna ad essere il derby d’Italia, così soprannominata nei tempi che furono perché di fronte vi erano le due formazioni più forti del nostro campionato “Le ragioni sono mille e nessuna – diceva anni fa il giornalista palermitano Vladimiro Caminiti, come ricorda Il Fatto Quotidiano – la ragione del cuore, prima di tutte, perché si tratta delle società più popolari d’Italia”. Sarà una sfida nella sfida, con il duello fra bomber, da una parte Lukaku e Cristiano Ronaldo, ma anche fra piedi buoni, Pjanic per la Juventus e Sensi per l’Inter, e infine, fra talento ed esperienza, con il giovane De Ligt, che deve ancora ingranare da quando è sbarcato in Italia, e il roccioso Godin, che sta guidando magistralmente la retroguardia interista. Insomma, c’è tutto affinché la gara di domani sia uno spettacolo, non ci resta che attendere le ore 20:45 di domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA