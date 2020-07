Inter, messaggio di Suning a Messi/ L’ombra della Pulce proiettata sul Duomo

Lionel Messi è il sogno proibito dell’Inter e lo si capisce anche dalla presentazione, per certi versi clamorosa, della sfida di questa sera fra i nerazzurri e il Napoli. Nella locandina della sfida di San Siro realizzata dalla piattaforma streaming di proprietà di Suning (i padroni dell’Inter) PPTV, si vede infatti l’ombra di Lionel Messi proiettatoa sul Duomo. La silhouette è inconfondibile della stella della nazionale argentina di proprietà del Barcellona, con il giocatore che proietta le braccia al cielo, come è solito esultare, e il braccio destro completamente tatuato, così come appunto quello dell’asso blaugrana. Insomma, se non si tratta di un messaggio d’amore verso la star sudamericana poco ci manca, anche se bisognerà capire quanto di vero vi sia in questa storia. Certo è che i tifosi nerazzurri già stanno pregustando il colpaccio anche perchè il gesto della famiglia Suning è decisamente clamoroso e lascia ben poco spazio a repliche.

INTER-NAPOLI CON MESSI: FANTACALCIO O POSSIBILITÀ?

E’ vero anche che sia il tecnico Antonio Conte quanto l’ad Beppe Marotta, hanno parlato di “fantacalcio”, in merito ad un possibile sbarco di Messi all’ombra della Madonnina, e anche dalla Spagna sono fioccate smentite negli scorsi giorni. Non va comunque dimenticato che Messi Senior ha chiesto la residenza a Milano e avrebbe già acquistato una casa nel capoluogo lombardo, tra l’altro, non troppo distante dalla sede ufficiale della compagine meneghina. Per correttezza di informazione bisogna comunque dire che Suning aveva già “disegnato” una silhouette sulla Madonnina, quella del gioiello Sandro Tonali in occasione della precedente sfida fra Inter e Brescia dello scorso primo luglio. Una show che era però apparso ben più consono rispetto a Messi, visto che il giovane centrocampista sarebbe stato della partita, invece la Pulce cosa c’entra con Inter-Napoli? Vedremo se questi rumors proseguiranno anche nelle prossime settimane, e chissà che la compagine milanese non possa davvero fare un tentativo di acquisto di quello che a tutt’oggi viene ancora considerato il giocatore più forte al mondo.



