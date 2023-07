Inter Miami, esordio show di Lionel Messi/ Video, gol vittoria su punizione al 94esimo

Esordio magico quello di Lionel Messi con la casacca dell’Inter Miami. Il campione del mondo argentino ha siglato un gol nella sua prima apparizione con la squadra della Florida, scesa in campo nelle scorse ore contro i messicani del Cruz Asul, match valevole per la Leagues Cup. Una rete significativa visto che è giunta al 94esimo minuto di gioco ed ha permesso ai suoi compagni di portarsi a casa la vittoria, per un finale quindi decisamente perfetto.

L’attaccante 36enne ha rotto con il Paris Saint Germain negli scorsi mesi, salutando il Parco dei Principi, e quando sembrava ormai prossimo al ritorno a Barcellona ha virato verso gli Stati Uniti, abbracciando l’offerta di David Beckham, presidente del club a stelle e strisce. La Leagues Cup 2023 è un torneo che vede in campo squadre messicane e quella della MLS, la Major League Soccer che è l’equivalente americano della Serie A. Tutti ovviamente attendevano la prestazione di Messi, che ricordiamo, ha un ingaggio da più di cinquanta milioni di dollari a stagione, pagati a metà fra il club e la MLS, che si dividono anche gli incassi dei diritti tv.

INTER MIAMI, ESORDIO SHOW DI LIONEL MESSI: 40 MINUTI DI SPETTACOLO

L’ingresso è giunto al 54esimo minuto di gioco, con la Pulce che è partito dalla panchina con addosso la fascia di capitano, dinanzi a 18mila spettatori accorsi allo stadio Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, proprio per assistere alla prova dell’albiceleste.

In quaranta minuti circa Messi non ha deluso le attese visto che l’ex PSG ha messo in campo tutto il meglio del suo repertorio, fra assist, dribbling nello stretto e soprattutto una magica punizione: dopo essersi conquistato un fallo dai venti metri, l’attaccante si è presentato alla battuta, imprimendo poi alla palla una parabola perfetta che ha permesso alla sfera di incrociarsi fra i pali, con il portiere battuto. Uno show che ha mandato in visibilio i supporters di Miami ma anche David Beckham, presente in panchina, oltre ai telecronisti: un esordio davvero spettacolare, di seguito il video della rete di Messi.

