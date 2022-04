Inter Milan, si qualifica se/ Semifinale Coppa Italia: risultati e gol in trasferta

INTER MILAN SI QUALIFICA SE… COSA SERVE NELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA?

Inter Milan, semifinale di ritorno in Coppa Italia: chi si qualifica alla finale? Aspettando di scoprire la rivale – Juventus o Fiorentina – il derby della Madonnina che infiamma anche la lotta scudetto ci terrà compagnia nel suo quarto episodio stagionale, alle ore 21:00 di martedì 19 aprile. Vale, come già detto, per l’accesso alla finale di Coppa Italia: attualmente la situazione è in assoluto equilibrio, la partita di andata si è giocata ormai un mese e mezzo fa ed è terminata 0-0. Sullo stesso terreno di gioco, cosa ovvia perché stiamo parlando di Inter Milan e dunque delle due squadre che condividono lo stadio Giuseppe Meazza, tra qualche ora si deciderà tutto.

Partire da un pareggio senza reti tecnicamente significa che non è successo alcunchè, e dunque pensando ai risultati utili per l’una o l’altra squadra è chiaro che il primo dato da citare è quello relativo alla vittoria. Ovvero: chi vince si qualifica in finale di Coppa Italia, senza alcuna discussione. Tuttavia, visto che recentemente abbiamo vissuto le sfide delle tre competizioni europee, bisogna qui sottolineare un aspetto fondamentale: ovvero, che in Italia la regola che assegna valore doppio ai gol segnati in trasferta è ancora attiva. Questo cambia tanto, e adesso andremo a scoprire perché.

LA SITUAZIONE IN INTER MILAN: SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE…

L’analisi su chi in Inter Milan si qualifica alla finale di Coppa Italia prende dunque spunto dai gol in trasferta: da questo punto di vista lo scenario è quello che anche in Europa abbiamo conosciuto negli ultimi 50 anni. Chi segna di più fuori casa ha un vantaggio: come impatta questo sui risultati utili in Inter Milan, semifinale di ritorno in Coppa Italia? Semplice: all’andata, e anche questo va ridetto visto che parliamo dello stesso stadio, la squadra che ufficialmente era in casa era il Milan. Quindi, a non riuscire a fare gol in trasferta è stata l’Inter che infatti questa sera apre di fatto le porte di San Siro ai rivali cittadini: allora un vantaggio anche sensibile ce l’ha la squadra rossonera, perché in caso di pareggio con gol (1-1, 2-2 e via discorrendo) a qualificarsi alla finale di Coppa Italia sarà proprio il Milan, che avrà fatto fruttare il fatto di aver messo la palla in rete quando giocava fuori casa.

Quindi, diversamente da quanto stiamo vedendo in Champions League, Europa League e Conference League, l’unico modo in cui questa Inter Milan di Coppa Italia possa andare ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore, sarebbe quello di replicare lo 0-0 del primo marzo scorso: manca poco e poi finalmente scopriremo come sarà andata, e quale delle due milanesi andrà a giocarsi il trofeo che potrebbe anche cambiare la stagione o, meglio ancora, rappresentare una doppietta con lo scudetto…











