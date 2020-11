Inter-Monza E Sport/ Video, oggi l’amichevole su Twitch: esordisce Nzorello

INTER MONZA E SPORT: OGGI L’AMICHEVOLE

Dopo il test occorso solo venerdi in campo alla Pinetina, ecco che Inter e Monza approdano anche alla console. Oggi, domenica 15 novembre 2020, si accenderà alle ore 18.00 l’amichevole tra Inter e Monza per gli E sport, sfida che segna il debutto della formazione dei brianzoli nei Leading Match, by Leading Technologies. Come gli exhibitions match del 2019-20, i Leading match sono partite amichevoli che vedranno i biancorossi impegnati contro i più blasonati team eSport del mondo, come ad esempio l’Inter, con cui si accenderà una sfida bellissima che non farà sentire soli gli appassionati anche in questo fine settimana dedicato alle nazionali. Per i fan l’incontro è particolarmente atteso: il progetto brianzolo per gli E sport è infatti tra i più ambiziosi, e siamo certo impazienti di vedere i biancorossi in azione su FIFA21. Alla prima stagione il Monza E sport è infatti salito nella top 45 al mondo nella eClub World Cup, ovvero il torneo FIFA già importante per club, organizzato dalla EA Sport. E oggi il Monza eSport si metterà alla prova contro un’Inter impaziente di tornare a brillare. Dopo il divorzio con QLASH e la ripartenza con la partnership siglata con Electronics Arts, ecco che l’Inter Esport ha messo in scuderia giocatori di livello internazionale, pronti a fare scintille. Da Pedro “PResende97” Resende all’olandese Levy “Levy” Frederique: la Beneamata ha intenzione di fare sul serio per il prossimo futuro.

INTER MONZA E SPORT: DEBUTTA NZORELLO

L’amichevole tra Inter e Monza eSport, sarà dunque appuntamento da non perdersi oggi pomeriggio, per la precisione alle ore 18.00: anzi in tal senso ricordiamo subito che la sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Twitch del Monza, con la speciale telecronaca del caster Marco “Brando” Brandino e dell’altro player Raffaele “Er_Caccia98” Cacciapuoti. Siamo dunque impazienti di assistere al test match, dove pure sarà impiegato il volto nuovo della scuderia del Monza eSport ovvero il player classe 2001 Renzo “Nzorello” Parave, che per questa stagione ha preso il posto di Figu7rinho (che pure si era qualificato nella Top1000 del ranking mondiale). Chissà che il nuovo talento della scuderia monzese non riesca a trovare riscatto, almeno per gli eSport, nell’amichevole Inter Monza: in campo con i giocatori veri i brianzoli sono stati sconfitti per 1-0 dagli uomini di Conte, ma in console può accadere di tutto!

CLICCA QUI PER IL CANALE TWITCH DEL MONZA, DOVE SARA’ VISIBILE L’AMICHEVOLE



© RIPRODUZIONE RISERVATA