Inter Napoli/ Le probabili formazioni: Thuram oppure Sanchez? (Serie A, 16 marzo 2024)

Le probabili formazioni di Inter Napoli ci accompagnano verso la partita di spicco nella domenica della ventinovesima giornata di Serie A, un big-match stuzzicante per più di un motivo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La settimana ha purtroppo portato una doppia delusione europea: il Napoli ha perso a Barcellona martedì sera, pagando il pessimo inizio e con qualche rimpianto per gli episodi del secondo tempo; l’Inter invece è uscita ai rigori contro l’Atletico Madrid mercoledì, qui forse pesa in realtà soprattutto il solo gol di vantaggio dopo l’andata, nella quale i nerazzurri avrebbero potuto vincere più nettamente.

Difficile dire a chi la delusione faccia più male: forse all’Inter, che però può naturalmente consolarsi ampiamente con la sua marcia trionfale in campionato, che intanto ha già scucito matematicamente lo scudetto dal petto proprio del Napoli, che ha 31 punti di ritardo quando ne sono rimasti in palio 30. I nerazzurri quindi cercano una vittoria di prestigio per avvicinare sempre più velocemente la seconda stella, mentre il Napoli ha bisogno di un colpaccio per rilanciarsi nel difficile inseguimento alla qualificazione in Champions League, unico modo per provare a salvare la stagione. Le attese su questa partita sono notevoli, andiamo allora adesso a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Napoli.

DIRETTA INTER NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Napoli non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

Naturalmente bisogna considerare il fattore stanchezza dopo i 120 minuti di mercoledì sera a Madrid, ma almeno come idea di partenza stiamo sugli interpreti più classici del 3-5-2 nerazzurro nelle probabili formazioni di Inter Napoli. Ecco allora Sommer in porta; davanti a lui potrebbero agire Pavard, Acerbi e Bastoni come titolari nella linea difensiva a tre; sulla fascia destra avremo il classico ballottaggio Dumfries-Darmian, mentre nel cuore della mediana le citazioni d’obbligo sono per Barella, Calahanoglu e Mkhitaryan, anche se Frattesi potrebbe far riposare l’armeno. A sinistra dovremmo vedere titolare Dimarco per completare il reparto, mentre davanti ecco Lautaro Martinez e Thuram, anche se il francese potrebbe essere insidiato da Sanchez, unica alternativa in assenza di Arnautovic.

LE SCELTE DI CALZONA

Anche Francesco Calzona dovrà gestire la stanchezza nelle probabili formazioni di Inter Napoli, anche se i suoi hanno giocato un giorno prima a Barcellona. Il modulo di riferimento è il 4-3-3 con Meret naturalmente in porta; davanti a lui, la difesa a quattro vedrà capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e uno tra Olivera (favorito) e Mario Rui schierati da destra a sinistra; nel centrocampo a tre non dovrebbero esserci dubbi su Zambo Anguissa e il regista Lobotka, mentre la terza maglia è in ballottaggio tra il favorito Traoré e Zielinski, che vivrà una partita speciale; infine, dovrebbero esserci nel tridente d’attacco del Napoli l’ex Politano a destra, il centravanti Osimhen – però in bilico per affaticamento, è pronto Simeone in alternativa – e naturalmente Kvaratskhelia in qualità di ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calahanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.











