Inter Napoli/ Quote e formazioni: Osimhen è il grande dubbio (Serie A, 17 marzo 2024)

Le probabili formazioni di Inter Napoli ci presentano la grande partita di stasera nella ventinovesima giornata di Serie A, un big-match stuzzicante per più di un motivo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. In un certo senso sarà la notte del passaggio di consegne, perché l’Inter con il suo ritmo da marcia trionfale in campionato ha già scucito matematicamente lo scudetto dal petto proprio del Napoli, dal momento che gli azzurri hanno 31 punti di ritardo quando ne sono rimasti in palio 30. Questo dato basterebbe a descrivere stagioni fra loro diametralmente diverse, con l’Inter ai limiti della perfezione e tantissimi problemi a Napoli.

La settimana ha però purtroppo portato una doppia delusione europea: il Napoli ha perso a Barcellona martedì sera, pagando il pessimo inizio e con qualche rimpianto per gli episodi del secondo tempo; l’Inter invece è uscita ai rigori contro l’Atletico Madrid mercoledì, qui forse pesa in realtà soprattutto il solo gol di vantaggio dopo l’andata, nella quale i nerazzurri avrebbero potuto vincere più nettamente. Al ritorno però non abbiamo visto i nerazzurri giocare come sanno, inoltre dal dischetto è stato un vero disastro. L’Inter vuole voltare pagina pensando alla seconda stella, mentre il Napoli ha bisogno di un colpaccio per rilanciarsi nel difficile inseguimento alla qualificazione in Champions League per salvare la stagione: andiamo allora a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, che ritiene favoriti i padroni di casa nerazzurri: il segno 1 è quindi quotato a 1,55 per il successo dell’Inter, mentre in caso di vittoria del Napoli la quotazione per il segno 2 è pari a 5,50 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio rispetto ai precedenti, infatti il segno X è proposto a 4,25.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

Naturalmente bisogna considerare il fattore stanchezza dopo i 120 minuti di mercoledì sera a Madrid, ma almeno come idea di partenza stiamo sugli interpreti più classici del 3-5-2 nerazzurro nelle probabili formazioni di Inter Napoli. Ecco allora Sommer in porta; davanti a lui potrebbero agire Pavard, Acerbi e Bastoni come titolari nella linea difensiva a tre; sulla fascia destra avremo il classico ballottaggio Dumfries-Darmian, mentre nel cuore della mediana le citazioni d’obbligo sono per Barella, Calahanoglu e Mkhitaryan, anche se Frattesi potrebbe far riposare l’armeno. A sinistra dovremmo vedere titolare Dimarco per completare il reparto, mentre davanti ecco Lautaro Martinez e Thuram, anche se il francese potrebbe essere insidiato da Sanchez, unica alternativa in assenza di Arnautovic.

LE SCELTE DI CALZONA

Anche Francesco Calzona dovrà gestire la stanchezza nelle probabili formazioni di Inter Napoli, anche se i suoi hanno giocato un giorno prima a Barcellona. Il modulo di riferimento è il 4-3-3 con Meret naturalmente in porta; davanti a lui, la difesa a quattro vedrà capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e uno tra Olivera (favorito) e Mario Rui schierati da destra a sinistra; nel centrocampo a tre non dovrebbero esserci dubbi su Zambo Anguissa e il regista Lobotka, mentre la terza maglia è in ballottaggio tra il favorito Traoré e Zielinski, che vivrà una partita speciale; infine, dovrebbero esserci nel tridente d’attacco del Napoli l’ex Politano a destra, il centravanti Osimhen – però in bilico per affaticamento, è pronto Simeone in alternativa – e naturalmente Kvaratskhelia in qualità di ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calahanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.











