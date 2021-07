Inter, nuova maglia 2021-2022 svelata/ Foto, il biscione, lo scudetto e il nuovo logo

E’ stata ufficialmente svelata la nuova maglia Inter, quella che verrà indossata dalla compagine meneghina campione d’Italia durante la stagione 2021-2022. Senza dubbio una divisa particolare quella degli interisti, visto che a farla da padrone è una trama “pitonesca” o meglio, del biscione, il simbolo appunto della squadra di Milano. “The new skin of Milano – commenta il sito ufficiale del club – il Biscione cambia pelle e celebra la nuova identità visiva dell’Inter per la nuova stagione sportiva”.

La nuova maglia “home”, quella cioè per le gare casalinghe in quel di San Siro, è firmata da Nike e fra le tante novità vede per la prima volta la comparsa del nuovo logo della società, cambiato pochi mesi fa. Inoltre, farà ritorno in bella mostra lo stemma tricolore che capeggerà al centro, all’altezza del petto, dopo la vittoria del diciannovesimo scudetto. Altra novità riguarda la presenza dello sponsor “Lenovo”, sul retro, uno step in più della partnership siglata nel 2019 fra la società calcistica e l’azienda tecnologica cinese.

NUOVA MAGLIA INTER 2022 CON IL BISCIONE: AL 95% FATTA DI BOTTIGLIE RICICLATE

Fra le particolarità della divisa, il fatto che la stessa sia realizzata al 95% con bottiglie di plastica riciclate, e ovviamente il già sopra citato biscione che enfatizza ancora di più lo strettissimo legame fra l’Inter e la città di Milano. A riguardo è stato realizzato un video molto suggestivo dove si vede il serpente che attraverso i luoghi simboli del capoluogo lombardo e del tifo interista.

La nuova maglia dell’Inter è già disponibile sullo store ufficiale di casa nerazzurra, store.inter.it, nonché sul sito della Nike, ed inoltre, presso l’Inter Store di Via Passarella e la Nike di Corso Vittorio Emanuele, entrambi a Milano. A partire dal 15 luglio, poi, la maglia Inter 2022 sarà acquistabile ovunque. Ovviamente la divisa sta dividendo i tifosi nerazzurri fra chi sembrerebbe già amarla e chi invece, soprattutto i puristi, storce il naso per via dell’assenza delle storiche strisce verticali nerazzurre.

