Inter nuova maglia 2021 con strisce a zig-zag/ Video, la divisa “Made of Milano”

E’ stata presentata ufficialmente la nuova maglia dell’Inter per la stagione che verrà, quella del 2020-2021. In attesa di capire quando comincerà la nuova annata, la compagine meneghina ha svelato attraverso i propri canali social, Twitter in primis, la t-shirt in versione zig-zag. La particolarità della nuova maglietta della squadra di Milano saranno proprio le strisce nere e azzurre, che non saranno come al solito verticali (o eventualmente orizzontali), ma appunto a zig-zag, con il risultato di un gioco decisamente dinamico e divertente. Per pubblicizzare la nuova maglia la società milanese ha pubblicato un video in cui viene raffigurata appunto la divisa per la stagione 2020-2021 nei luoghi più rappresentativi della capitale lombarda. Lo sponsor tecnico sarà ovviamente la Nike, mentre il collo sarà semplice, a girocollo, senza nessun bordo o elementi particolari.

INTER, LA MAGLIA 2020-2021: ACCOGLIENZA NEGATIVA DEI TIFOSI

Il kit viene rappresentato come “Made of Milano”, proprio per sottolineare la sua forte appartenenza al luogo che rappresenterà in tutto il mondo fra pochi mesi, quando scatterà appunto la nuova stagione. Al momento l’accoglimento sembrerebbe essere tiepido, giusto per usare un eufemismo, e basta leggere i commenti sui social per capirlo. La maggior parte di essi sono infatti negativi, “Onestamente è brutta brutta”, “La Nike si andasse a nascondere, dai”, “Orrenda”, “Ottima per farsi venire il mal di testa”, “come se non ci facessero venire già abbastanza mal di testa con le partite…”, “Vergognatevi voi e chi avrà il coraggio di buttare i soldi per comprarla”. C’è anche chi però spiega: “Poi se la indossano i campioni la compriamo uguale. Aspetterò di vedere che mercato fanno. Per il primo anno sono partiti col botto, vediamo come va”, e ancora: “Vista cosi è un No grande ma bisogna vederla indossata dai giocatori”. Infine il commento di un utente, che indipendentemente dalla bellezza o meno, scrive: “Chi la indossa la rispetti e la onori fino all’ultima goccia di sudore”.





