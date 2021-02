Inter, nuovo logo e nuovo font/ Foto: “esordio” contro il Cagliari?

Arrivano importanti aggiornamenti sul nuovo logo dell’Inter. Grazie al portale Footyheadlines, è possibile andare a scoprire la novità che comparirà sulla casacca della squadra meneghina. Come già anticipato nel corso delle scorse settimane, resta la struttura tradizionale del logo, ma cambia la “scala” dei colori: nel nuovo formato nero e blu avranno una netta prevalenza. Addio all’oro.

Nel nuovo logo dell’Inter c’è da registrare la scomparsa delle lettere “F” e “C”: “I” e “M” saranno le uniche presenti, con un chiaro rimando a Inter Milano, nome con cui viene chiamata la compagine nerazzurra all’estero. Secondo quanto anticipato da Footyheadlines, il logo dovrebbe fare il suo “esordio” nella sfida di Serie A contro il Cagliari, in programma nel weekend del 10-11 aprile 2021.

INTER, NUOVO LOGO E NUOVO FONT

Il logo non è l’unica novità in casa Inter. Sky Tg 24 rende noto che è stato depositato il nuovo font, che verrà utilizzato con tutta probabilità sui social network e in ambito commerciale. Ricordiamo che questo restyling della società nerazzurra si pone l’obiettivo di rendere più riconoscibile il marchio del club, anche per quanto riguarda altri ambiti imprenditoriali. Da non dimenticare le polemiche circolate già negli scorsi giorni, con molti tifosi nerazzurri sul piede di guerra: tanti non condividono la scelta di aggiornare il logo che ha fatto la storia della Beneamata e legato alla sua anima. Il simbolo è stato firmato dal pittore e grafico Muggiani, tra i fondatori della squadra milanese.



