INTER O MILAN SI QUALIFICA IN FINALE SE/ Così l’ultima volta… (Champions League)

INTER O MILAN SI QUALIFICA IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE? IL PRECEDENTE

Per affrontare il tema circa la qualificazione di Inter o Milan in finale di Champions League possiamo parlare di un precedente: l’ultimo dei due derby milanesi in Champions League, ovvero quello valido per i quarti di finale 2005. Un incrocio significativo per quanto riguarda il contesto di oggi, perché la partita di andata era terminata 2-0 in favore del Milan: a segnare erano stati Jaap Stam e Andriy Shevchenko, dunque la situazione di partenza è la stessa di questa sera ma con le due squadre invertite. Il ritorno, disputato il 6 aprile con l’Inter ufficialmente in casa, si era risolto… a tavolino.

Alla mezz’ora Shevchenko aveva portato in vantaggio il Milan, ma un lancio di fumogeni dalla curva nerazzurra aveva portato alla sospensione della partita e alla conseguente affermazione rossonera, con la squadra di Carlo Ancelotti in semifinale – dove avrebbe eliminato il Psv, con il brivido – e poi sconfitta dal Liverpool nella pazza finale di Istanbul. Di quella partita era rimasta celebre l’immagine di Manuel Rui Costa e Marco Materazzi che, fianco a fianco, osservavano l’inferno sul terreno di gioco di San Siro; naturalmente la speranza è che oggi non finisca allo stesso modo… (agg. di Claudio Franceschini)

LO SCENARIO

Intero o Milan in finale di Champions League? Quale delle due milanesi si qualifica per l’ultimo atto della competizione internazionale? L’appuntamento è martedì 16 maggio a San Siro, calcio d’inizio alle ore 21:00, per la semifinale di ritorno: si riparte dal 2-0 con cui l’Inter ha vinto il primo atto sei giorni fa, per effetto dei gol lampo di Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan. Un primo tempo sontuoso quello dell’Inter, che pochi minuti dopo il raddoppio ha anche colpito un palo con Calhanoglu e si è anche vista togliere dal Var un rigore che l’arbitro aveva assegnato per fallo su Lautaro Martinez: adesso Simone Inzaghi e tutto il popolo nerazzurro sognano, ma non è ancora finita.

Il Milan, arrivato sulle gambe a questo finale di stagione come si evince anche dalle difficoltà in campionato (sabato ha perso a La Spezia e rischia di arrivare addirittura sesto, ovvero fuori dalla prossima Champions League anche in caso di penalizzazione alla Juventus), sa di aver bisogno di un’impresa per ribaltare il risultato dell’andata e qualificarsi in finale: nello specifico, noi ci prendiamo queste ore che ancora restano per il calcio d’inizio per andare a valutare nel dettaglio quali siano i risultati utili per Inter e Milan per andare in finale di Champions League, i calcoli sono semplici ma vale comunque la pena ricordarli.

I RISULTATI UTILI DI INTER E MILAN PER QUALIFICARSI ALLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Dunque, l’Inter si qualifica in finale di Champions League pareggiando o vincendo: naturalmente, avendo ottenuto un successo nella semifinale di andata, i nerazzurri hanno questo vantaggio e dunque due risultati su tre a disposizione. Non solo: poiché in caso di una vittoria a testa (o doppio pareggio, evidentemente) fa fede la differenza reti, è chiaro che l’Inter possa anche permettersi di perdere con un gol di margine, mentre due porterebbero la partita ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

Il Milan si qualifica in finale di Champions League se vince con almeno tre gol di scarto, e questo ovviamente per quanto detto qui sopra: le due reti di margine nella semifinale di ritorno garantirebbero i tempi supplementari. Va ricordato per entrambe che dal 2021 è sparita la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta: questo significa che il fatto che il Milan abbia perso in casa conta relativamente, anche un 3-1 a suo favore non porterebbe la qualificazione in finale di Champions League nei 90 minuti e dunque l’Inter può contare anche su questo, oltre al fatto di avere un bel vantaggio nei confronti dei cugini. Per il resto, aspettiamo che si giochi e poi scopriamo cosa succederà a San Siro…











