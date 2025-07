Sul giovane talento del Liverpool piombano Inter e Napoli: scontro sul mercato in vista.

Lo scontro tra Inter e Napoli si sposta sul mercato: asta per il talento del Liverpool. Cosa sta accadendo.

La battaglia dell’anno scorso che ha sancito il ritorno dello scudetto a Napoli, il 4 della storia degli azzurri, ha illuminato la Serie A ma oggi per Inter e Napoli lo scontro si è spostato sul mercato. Da una parte la squadra di Antonio Conte, desiderosa di difendere il titolo e mostrare le proprie qualità in Champions League.

Dall’altra la compagine di mister Chivu che, nonostante gli altissimi livelli in tutte le competizioni, con l’eliminazione nei giorni scorsi dal Mondiale per Club, ha chiuso la stagione con zero titoli. Tornare sulla vetta della Serie A, alzare quella Champions tanto inseguita e che manca da troppo tempo, sono gli obiettivi ambiziosi del neo mister. Ma, entrambe, hanno bisogno di nuovi innesti.

Scontro Napoli – Inter sul mercato per il talento del Liverpool

Il primo squillo della nuova stagione è arrivato proprio dal Napoli che nelle scorse settimane ha ufficializzato l’arrivo di Kevin De Bruyne, in uscita dal Manchester City. Il regalo di De Laurentiis a Conte per lo Scudetto, quel fantasista che può far fare agli azzurri il grande salto anche in campo europeo. L’Inter, d’altra parte, ha ufficializzato due arrivi, che hanno già debuttato con la maglia nerazzurra negli States: Luis Henrique dal Marsiglia e Petar Susic dalla Dinamo Zagabria. Ma siamo solo all’inizio, visto che manca solo l’ufficialità per Bonny dal Parma.

Il Napoli lavora per portare all’ombra del Vesuvio Darwin Nunez, bomber del Liverpool campione della Premier. L’attaccante uruguagio ha un grande sponsor, ovvero quell’Edinson Cavani che ha Napoli ha lasciato un pezzo di cuore. L’operazione è costosa ma non certo proibitiva, confidando anche nella cessione di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano potrebbe andare alla Juve – in caso di cessione di Vlahovic al Milan – o all’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Nel mirino di Manna anche Beukema che andrebbe a rinforzare il pacchetto arretrato.

Per l’Inter, invece, si apre una stagione di mercato complicata, dopo il terremoto nello spogliatoio post eliminazione dal Mondiale per Club causato dalle parole di capitan Lautaro Martinez. In partenza Calhanoglu e Pavard, mentre i tifosi posso tirare un sospiro di sollievo viste le parole riappacificanti di Thuram. Per sostituire il regista turco, Marotta pensa al colpo in casa Atalanta, con l’arrivo di Ederson, mentre in difesa piace Giovanni Leoni del Parma.

Ma, come anticipato, il Napoli e l’Inter potrebbero dare vita ad un’avvincente asta per Harvey Elliott, attaccante esterno e di talento, classe 2003, di proprietà del Liverpool. Nel corso di un’intervista rilasciata al podcast The Dressing Room, l’ex giocatore della nazionale inglese e del Chelsea, Joe Cole, ha consigliato al giovane di trasferirsi per crescere, visti anche gli spazi chiusi nei Reds con l’arrivo di Wirtz dal Bayer Leverkusen: “Non so dove potrei vederlo. Napoli, Inter, o forse all’Atletico Madrid. A mio avviso deve andare all’estero perché vale quel livello. È troppo bravo per scendere in campo in una squadra di fascia media di Premier League”. Lo scontro tra Napoli e Inter è appena iniziato.