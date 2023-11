Inter, per Calhanoglu infezioni alle vie respiratorie/ Centrocampista salta impegni con la Turchia

Nuovo stop in casa Inter e questa volta il protagonista è uno dei calciatori che meglio si sta distinguendo in questa stagione, leggasi Hakan Calhanoglu. Come riportato dai principali media sportivi in queste ore, l’ex giocatore del Milan si è dovuto fermare ai box per una influenza. Nel dettaglio il ragazzo ha riportato una infezione alle vie respiratorie, di conseguenza il capitano della nazionale turca guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella, ha saltato la sessione di allenamento di ieri e quasi sicuramente sarà costretto a dare forfeit per il duplice impegno dei prossimi giorni.

Manca ancora l’ufficialità ma in ogni caso è probabile che Calhanoglu non presenzierà per la sfida in programma fra 48 ore, il match del 18 novembre contro la Germania (partita amichevole), nonché quella del prossimo 21 novembre contro il Galles, appuntamento quest’ultimo valevole per le qualificazioni al prossimo campionato europeo di calcio. Inter che monitora quindi attentamente la situazione, tenendo conto già dell’infortunio di Bastoni, che salterà la gara contro la Macedonia.

HAKAN CALHANOGLU E IL BEL MESSAGGIO PER FAGIOLI

Hakan Calhanoglu che negli scorsi giorni si era fatto “notare” per il suo messaggio di vicinanza a Nicola Fagioli, calciatore della Juventus condannato per la vicenda delle scommesse nel mondo del calcio, che proprio nelle scorse ore aveva rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora. “Complimenti frate, ti voglio bene”, il commento del centrocampista nerazzurro sotto al post social di Fagioli che testimoniava il momento della firma.

I due sono amici e il “gesto” del calciatore interista è stato inondato da Mi Piace, anche per via della nota rivalità fra le due formazioni che tra l’altro si affronteranno proprio alla ripresa del campionato, domenica 26 novembre, in quel dell’Allianz Stradium di Torino. Come dicono spesso e volentieri gli addetti ai lavori, la rivalità esiste comunque solo fra tifoserie visto che i calciatori sono solitamente grandi amici sia dentro che fuori dal campo, e il messaggio di Calhanoglu lo ha ampiamente dimostrato.

