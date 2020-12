Inter si qualifica agli ottavi se/ Champions League: eliminata ai gironi se i risultati sono…

INTER A RISCHIO ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DA EVITARE: PAREGGIO E SCONFITTA…

L’Inter può ancora qualificarsi agli ottavi di Champions League, ma le serve un mezzo miracolo: questa sera alle ore 21:00 i nerazzurri saranno ospiti del Borussia Monchengladbach per la quinta giornata del gruppo B e, lo diciamo subito, due ore prima si gioca Shakhtar Real Madrid. Possiamo aggiungere che quanto accadrà allo stadio Olimpico di Kiev potrebbe comunque avere poca valenza rispetto alla sfida dell’Inter: la classifica del girone ci dice che la banda di Antonio Conte occupa l’ultimo posto con 2 punti, in testa troviamo proprio la formazione tedesca con 8 punti e a seguire i blancos con 7 e gli ucraini con 4. Di fatto, quello che i nerazzurri devono guardare è il loro terreno di gioco: questo perché l’unico risultato possibile per evitare l’eliminazione, anche se poi mancherà una partita, è la vittoria. Un pareggio servirebbe a poco: salendo a 3 punti l’Inter non potrebbe comunque agganciare il Real Madrid che, dovesse perdere, sarebbe a sua volta raggiunto dallo Shakhtar a quota 7 punti. Anzi: se succedesse questo, Conte saluterebbe non solo la Champions League ma anche l’Europa in generale per la stagione 2020-2021, perché a quel punto non potrebbe nemmeno prendersi il terzo posto che lo farebbe andare – come accaduto nelle ultime due stagioni – ai sedicesimi di Europa League.

INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE SE…

Tuttavia, attenzione: non solo l’Inter può ancora qualificarsi agli ottavi di Champions League, ma addirittura l’impresa potrebbe essere meno “impossibile” del previsto. Spieghiamo: al momento il riferimento per i nerazzurri è il Borussia Monchengladbach, perché è l’avversaria di questa sera e perché nella prossima giornata farà visita al Real Madrid, con cui ha perso due clamorosi punti all’andata. Ora: in caso di vittoria al Borussia Park, l’Inter si porterebbe a -3 dai tedeschi ma avrebbe anche la doppia sfida a favore, avendo fatto 2-2 a San Siro. Settimana prossima i nerazzurri ospiteranno lo Shakhtar, che potrebbe già essere fuori dai giochi e comunque rappresenta un avversario non esattamente imbattibile: un successo della Beneamata la farebbe arrivare a 8 punti, ed è lecito – assolutamente lecito – supporre che il Gladbach possa perdere a Madrid, così da lasciare campo libero a Conte. Chiaramente, vincere questa sera rappresenta uno scoglio non semplicissimo da superare, saltare o aggirare; se però l’Inter dovesse farcela, e anche qui non è certamente una chimera, allora improvvisamente gli ottavi di Champions League sarebbero molto più alla portata, anche con una sola vittoria in cinque partite.



