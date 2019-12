Inter si qualifica agli ottavi se…/ Champions League, risultati utili col Barcellona

L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League con una vittoria: questa è la base di partenza di ogni discorso legato alle possibilità di qualificazione dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League 2019-2020. La buona notizia per i nerazzurri di Antonio Conte è appunto questa: grazie allo scontro diretto favorevole con il Borussia Dortmund, che nella classifica del girone F è appaiato ai nerazzurri a quota 7 punti, in caso di vittoria questa sera contro il Barcellona l’Inter sarà qualificata agli ottavi di finale qualunque cosa accada nell’altra partita del girone, che vedrà il Borussia Dortmund impegnato in casa contro lo Slavia Praga già eliminato. Proprio il diverso livello dei due avversari è il principale problema per l’Inter: i gialloneri tedeschi dovrebbero verosimilmente vincere in casa contro un avversario che non ha più nulla da chiedere (anche se lo Slavia in trasferta finora ha pareggiato sia a Milano sia a Barcellona), mentre i nerazzurri ospitano un’avversaria sempre fortissima, anche se il Barcellona è già certo del primo posto nel girone.

INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… I RISULTATI UTILI

Abbiamo detto dunque che l’Inter si qualifica agli ottavi della Champions League con una vittoria: sarebbe il sistema più immediato per centrare l’obiettivo, senza altri calcoli e ipotesi e soprattutto senza dover dipendere dal risultato del Westfalen Stadion. In realtà l’Inter potrebbe qualificarsi anche pareggiando o addirittura perdendo. Questo grazie al già citato scontro diretto favorevole, in virtù della vittoria per 2-0 a San Siro e della pur sciagurata sconfitta per 3-2 subita in rimonta a Dortmund – sarebbe bastato un pareggio per avere già in tasca la qualificazione. I rimpianti però non servono a molto: oggi quello che si può fare è ricordare che il Borussia per scavalcare l’Inter dovrà fare più punti dei nerazzurri. Di conseguenza, gli uomini di Antonio Conte si qualificheranno agli ottavi di Champions League anche con un pareggio se il Borussia non vincerà stasera, oppure addirittura perdendo, ma in quest’ultimo caso solo con un clamoroso tracollo casalingo del Dortmund, con lo Slavia Praga vittorioso al Westfalen Stadion.

