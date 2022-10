Inter si qualifica agli ottavi se/ Champions League, risultati utili contro il Plzen

INTER SI QUALIFICA SE… CHAMPIONS LEAGUE, OTTAVI AD UN PASSO!

L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League? Scaramanzia a parte, i nerazzurri sono realmente vicini al loro obiettivo: questa sera affrontano il Viktoria Plzen a San Siro, si tratta di una squadra contro cui hanno già vinto all’andata e che soprattutto ha 0 punti nella classifica del gruppo C, nel quale ha subito ben 16 gol. L’altra partita è Barcellona Bayern, ma può essere in influente: al momento l’Inter può preoccuparsi soltanto di se stessa, ed è chiaramente un grande vantaggio sulla strada verso gli ottavi di finale.

Per scoprire se l’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League già questa sera – vale a dire con una giornata di anticipo – o se invece dovrà necessariamente aspettare il prossimo turno dovremo dunque valutare innanzitutto il risultato che maturerà a San Siro: qualora poi le cose non vadano bene, la banda di Simone Inzaghi si rivolgerà all’Allianz Arena e qui, almeno sulla carta, è anche semplice che arrivi comunque una notizia positiva. Diciamo insomma che in questo momento il fatto che l’Inter si qualifichi stasera agli ottavi di Champions League è un’ipotesi molto concreta, poi come sempre staremo a vedere quello che ci diranno i campi…

INTER SI QUALIFICA SE… BASTA UNA VITTORIA

Possiamo dunque dire che l’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League con una vittoria. La classifica del gruppo C parla chiaro: il Bayern Monaco la comanda con 12 punti (solo vittorie), poi troviamo la squadra nerazzurra con 7, il Barcellona a quota 4 e infine, appunto, il Viktoria Plzen ancora al palo. L’Inter ha ottenuto 4 punti contro il Barcellona: dopo averlo battuto a San Siro ha pareggiato 3-3 al Camp Nou, ha subito il gol beffa all’ultimo secondo ma anche così si è garantita un enorme vantaggio. Quello della doppia sfida: adesso quindi battere il Viktoria Plzen significherebbe essere aritmeticamente agli ottavi.

Questo perchè con il +3 ad una giornata dal termine sarebbe blindata la posizione nei confronti del Barcellona, che anche in caso di arrivo a pari punti resterebbe dietro per il doppio confronto. Sarebbe ovviamente così anche se entrambe le squadre coinvolte nel discorso dovessero perdere, o pareggiare in sincrono: il concetto è chiaro, se dopo le partite di questa sera il vantaggio nerazzurro nei confronti del Barcellona non diminuirà, l’Inter sarà qualificata agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, e così Simone Inzaghi potrebbe festeggiare per il secondo anno consecutivo un traguardo che era sfuggito ai suoi predecessori recenti, vale a dire Luciano Spalletti e Antonio Conte. Non resta quindi che aspettare il verdetto della partita…











