Inter si qualifica agli ottavi se... i nerazzurri hanno bisogno di un pareggio contro il River Plate per continuare nel Mondiale per Club 2025.

INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… MONDIALE PER CLUB 2025: I RISULTATI UTILI

L’Inter si qualifica agli ottavi del Mondiale per Club 2025? Per rispondere a questa domanda bisogna tenere a mente almeno due fattori, prima della partita che i nerazzurri giocano contro il River Plate (ore 3:00 italiane di giovedì 26 giugno) ovviamente nella terza e ultima giornata del girone E.

Il primo fattore: la classifica, che ci dice che Inter e River Plate sono al primo posto con 5 punti e gli argentini che hanno una differenza reti migliore. Il secondo fattore: il criterio in caso di arrivo a pari punti che, dopo aver preso in esame i risultati delle sfide dirette, parla di gol segnati sempre in queste, e non di differenza reti nel girone.

È soprattutto questo secondo discrimine a mettere l’Inter ad un passo dal qualificarsi agli ottavi del Mondiale per Club 2025: naturalmente una vittoria consegnerebbe il primo posto in classifica ai nerazzurri, che si qualificherebbero anche pareggiando o perdendo ma in questo caso dovrebbero sperare che il Monterrey non batta gli Urawa Reds.

Meglio: questo sarebbe valido solo in caso di sconfitta contro il River Plate, la realtà è che l’Inter si qualifica agli ottavi anche con il pareggio e adesso, avendo in mente il secondo criterio di cui sopra, possiamo anche andare a spiegare perché.

INTER IN OTTIMA POSIZIONE PER GLI OTTAVI

Lo abbiamo detto: l’Inter si qualifica agli ottavi del Mondiale per Club 2025 anche pareggiando. Le sfide dirette sarebbero tutte pari, come sappiamo: tra i nerazzurri e il Monterrey è finita 1-1 e poi i messicani hanno fermato il River Plate sullo 0-0. Un segno X questa notte lascerebbe naturalmente le cose invariate: differenza reti pari a zero, in questo caso allora la FIFA ha stabilito che si vadano a contare i gol segnati in queste sfide tra squadre della stessa classifica. Inter e Monterrey sono a uno; il River Plate è a zero, il che ci dice che se anche segnasse tre gol stasera i nerazzurri farebbero altrettanto, restando comunque davanti.

Ecco spiegato il motivo per cui l’Inter si qualifica agli ottavi facendo un punto contro i Millionarios; eventualmente poi la qualificazione sarebbe un affare tra River Plate e Monterrey e qui sì che le reti eventualmente realizzate nella partita di Seattle sarebbero un fattore determinante per le due squadre. La parola d’ordine per Cristian Chivu è dunque quella di evitare la sconfitta, nonostante un percorso poco brillante l’Inter è vicina alla qualificazione agli ottavi e da lì in avanti può iniziare un altro Mondiale per Club 2025…