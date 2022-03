Inter si qualifica ai quarti se/ Champions League: risultati utili con il Liverpool

CHAMPIONS LEAGUE, INTER SI QUALIFICA AI QUARTI SE…: ECCO COSA DEVE SUCCEDERE COL LIVERPOOL!

L’Inter si qualifica ai quarti di Champions League vincendo con tre gol di scarto in casa del Liverpool: basterebbe dire questo per indicare la difficoltà di questa impresa ai limiti dell’impossibile, che scriverebbe una pagina di storia del calcio. Il rovescio per 0-2 nella partita di tre settimane fa a San Siro costringe l’Inter a cercare il capolavoro ad Anfield Road, resa ancora più difficile dalla riforma voluta dalla Uefa che ha eliminato il valore doppio dei gol segnati in trasferta a parità di risultato sulle due partite.

Ci spieghiamo meglio: fino all’anno scorso, l’Inter vincendo con due gol di scarto segnandone almeno tre (1-3 o 2-4, per fare i due esempi più verosimili) si sarebbe qualificata, invece adesso ogni successo con due gol di scarto porterebbe ai tempi supplementari, mentre per passare il turno l’Inter si qualifica già al triplice fischio finale solo se riuscirà a portare a casa una vittoria con tre gol di scarto. Intendiamoci: sono risultati molto difficili da raggiungere, però con questa novità il coefficiente di difficoltà si alza ancora un pochino di più.

INTER SI QUALIFICA AI QUARTI SE: NELLA STORIA

Quindi l’Inter si qualifica ai quarti di Champions League vincendo con tre gol di scarto, porterebbe la sfida ai supplementari vincendo con due gol di scarto con qualsiasi punteggio ed infine sarebbe eliminata in ogni altra ipotesi, cioè in caso di vittoria con un gol di scarto, oppure naturalmente in caso di pareggio o sconfitta. Certo, nella storia c’è il ricordo di una epica rimonta contro il Liverpool, ma si trattò di una vittoria a San Siro che ribaltava una sconfitta ad Anfield Road all’andata.

Facciamo comunque volentieri questo tuffo nel passato, all’epoca della Grande Inter, perché sia almeno di buon auspicio: Coppa dei Campioni 1964-1965, l’Inter detentrice del titolo incrocia i campioni d’Inghilterra del Liverpool e perde per 3-1 all’andata ad Anfield il 4 maggio 1965, con gol di Hunt, Callaghan e St. John per i Reds, ma anche di Sandro Mazzola al 10’ minuto (era il provvisorio 1-1 dopo l’immediato vantaggio di Hunt) che avrebbe avuto grande importanza per la rimonta a San Siro otto giorni più tardi, il 12 maggio, una vittoria per 3-0 firmata da Mario Corso, Joaquin Però e Giacinto Facchetti. Fare la stessa cosa a Liverpool supererebbe persino la Grande Inter…

