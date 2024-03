INTER SI QUALIFICA AI QUARTI SE…/ Le ultime volte in Champions, verso l’Atletico Madrid (13 marzo 2024)

INTER SI QUALIFICA AI QUARTI SE… LE ULTIME VOLTE

Abbiamo già detto che l’Inter si qualifica ai quarti di Champions League evitando la sconfitta contro l’Atletico Madrid, questo potrebbe significare blindare la porta come già accaduto lo scorso anno ma adesso possiamo anche fare un’altra incursione nella storia, e parlare delle volte in cui i nerazzurri non sono riusciti a superare gli ottavi di finale. Due decenni fa è successo per tre volte consecutive tra 2007 e 2009: due volte con Roberto Mancini contro Valencia e Liverpool, poi nel primo anno di José Mourinho contro il Manchester United, ma da quell’eliminazione l’Inter aveva trovato la stagione perfetta chiusa con il Triplete, e dunque con la vittoria della Champions League.

Ecco, dopo il trionfo di Madrid l’Inter ha vissuto momenti difficili: fuori ai quarti contro lo Schalke 04 da campione in carica e poi nel 2012 l’ultima eliminazione agli ottavi, con Claudio Ranieri (subentrato a Gian Piero Gasperini) beffato da Brandao e l’Olympique Marsiglia sul filo di lana. Adesso però Simone Inzaghi arriva alla possibile qualificazione ai quarti di Champions League dopo la finale giocata contro il Manchester City: i tempi possono essere cambiati per i nerazzurri, non resta che affidarsi al campo per scoprire come andrà tra poco contro l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale. (agg. di Claudio Franceschini)

STASERA A MADRID!

Siamo pronti a scoprire se l’Inter si qualifica ai quarti di Champions League: l’appuntamento è alle ore 21:00 di mercoledì 13 marzo, al Wanda Metropolitano si gioca Atletico Madrid Inter e naturalmente dobbiamo iniziare con il dire che tre settimane fa, nella patita di andata, è risultato decisivo il gol segnato da Marko Arnautovic, che pochi minuti prima aveva scialacquato una clamorosa occasione. Al netto di questo, si riparte da questo risultato: 1-0 in favore dell’Inter, da qui possiamo studiare i risultati utili ai nerazzurri per qualificarsi ai quarti di Champions League e proseguire la corsa.

La Uefa nel 2021 ha cancellato la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta, tornando all’antico: questo ci dice inevitabilmente che a parità di differenza reti nei 90 minuti di tempi regolamentari non ci sarà comunque una squadra che si qualificherà ai quarti, ma bisognerà in ogni caso passare attraverso i tempi supplementari che potrebbero poi sfociare in calci di rigore. Una formula che aggiunge pepe alla competizione, e che in qualche modo complica le cose all’Inter; adesso però vediamo immediatamente quali siano i risultati con cui Simone Inzaghi si qualificherebbe ai quarti di Champions League.

I RISULTATI UTILI CONTRO L’ATLETICO MADRID

Come detto, 1-0 è l’esito del match di San Siro e nel ritorno degli ottavi si riparte da questo: ovviamente allora l’Inter sarebbe qualificata ai quarti con una vittoria o un pareggio, il che le dà un vantaggio non indifferente perché l’Atletico Madrid dovrà necessariamente segnare per avere una speranza di qualificazione. Qui arriviamo al fatto che un 1-0 in favore dei Colchoneros porterebbe tutto ai supplementari, ma anche un 2-1 o un 3-2 per quanto dicevamo prima: l’Inter rispetto a tre anni fa perde un enorme vantaggio, ma questa ovviamente è una regola che vale per tutti e nota fin dall’inizio.

Per contro dunque potremmo dire che se l’Inter stasera dovesse perdere non si qualificherebbe in nessun caso entro i tempi regolamentari: nella migliore delle ipotesi passerà dai supplementari, mentre l’Atletico Madrid andrebbe ai quarti di Champions League con una vittoria con almeno due reti di margine, portando appunto la differenza reti a suo vantaggio. Ricordando comunque quello che era successo l’anno scorso potremmo dire che l’Inter possa avere parecchia fiducia in questa partita del Wanda Metropolitano, ma tra poco sarà già ora di lasciar parlare il terreno di gioco e le due squadre che lo calcheranno, e dunque ogni singolo discorso sarà demandato all’esito del ritorno degli ottavi di finale.











