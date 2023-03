Inter si qualifica ai quarti se…/ Champions League, risultati utili contro il Porto

INTER SI QUALIFICA AI QUARTI SE… RISULTATI UTILI CONTRO IL PORTO

L’Inter si qualifica ai quarti di Champions League? Lo scopriremo martedì 14 marzo, a partire dalle ore 21:00, quando sarà in programma Porto Inter, ritorno degli ottavi di finale. Ricordiamo che tre settimane fa a San Siro, nella partita di andata, è stato decisivo Romelu Lukaku: il belga sta vivendo una stagione particolarmente difficile sul piano personale, corredata da tanti infortuni, pochi gol e anche l’eliminazione al girone dei Mondiali con il Belgio, a causa di alcuni suoi errori sotto porta nella partita decisiva contro la Croazia. Eppure proprio lui potrebbe aver segnato il gol più importante per l’Inter: quello che al momento mette i nerazzurri in vantaggio nella doppia sfida per gli ottavi di Champions League.

Non possiamo fare a meno di notare, parlando anche della cabala, che la situazione dei nerazzurri dopo il match di andata è identica a quella che ha vissuto il Milan: vittoria per 1-0 a San Siro, e trasferta nella quale il primo punto all’ordine del giorno dovrà essere quello di non subire gol, anche se chiaramente impostare la partita esclusivamente sul tenere la porta blindata potrebbe essere controproducente. Tuttavia, il vantaggio è importante: se al Do Dragao non si segnerà, l’Inter sarà qualificata ai quarti di finale della Champions League, e allora andiamo a vedere cosa serve alla squadra nerazzurra per timbrare un risultato che manca ormai da parecchi anni al club.

COSA SERVE ALL’INTER: SI QUALIFICA AI QUARTI SE…

L’Inter si qualifica ai quarti di Champions League se vincerà o pareggerà: inevitabile questo avendo già ottenuto il successo nella partita di andata, dunque per contro il Porto di Sergio Conceiçao, ex peraltro di questo doppio confronto, dovrà necessariamente prendersi la vittoria. Sappiamo inoltre che non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta: questo a dire il vero gioca a sfavore dell’Inter, perché fino a due stagioni fa i nerazzurri si sarebbero qualificati anche perdendo 2-1 o 3-2 (insomma: con un gol di scarto, ma segnandone almeno uno) mentre a partire dal 2021 se il Porto dovesse timbrare questo tipo di risultato andrebbe comunque ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore.

Non possiamo dire dunque se l’Inter si qualificata ai quarti di Champions League vincendo, pareggiando o perdendo con una rete di margine e almeno un gol all’attivo: sono valide soltanto le prime due opzioni mentre, chiaramente, il Porto si qualificherebbe al 90’ minuto se dovesse ottenere un’affermazione con due gol o più di scarto. Si tratta quindi di aspettare quello che succederà sul terreno di gioco dell’Estadio Do Dragao, tra poco scopriremo se, dopo il Milan, anche l’Inter raggiungerà l’obiettivo dei quarti di Champions League…











