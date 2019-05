Inter si qualifica in Champions League se/ Serie A, risultati utili con l’Empoli

L’Inter si qualifica in Champions League con una vittoria: i nerazzurri ospitano l’Empoli alle ore 20:30 di domenica 26 maggio, con la grande possibilità di bissare la qualificazione ottenuta nello scorso campionato. Al momento l’Inter, sconfitta nettamente a Napoli domenica scorsa, occupa la quarta posizione nella classifica di Serie A: ha 66 punti che sono gli stessi dell’Atalanta, ma si trova in svantaggio per la doppia sfida diretta. La squadra di Luciano Spalletti si deve preoccupare di due cose: la prima è che l’Empoli arriva da un momento straordinario ed è incredibilmente tornato in corsa per la salvezza, anzi se il campionato fosse già concluso resterebbe in questo campionato. La seconda è che il Milan ha un solo punto in meno dei nerazzurri, e dunque può operare il sorpasso: per quanto detto finora è dunque semplice capire che se l’Inter dovesse battere l’Empoli non avrebbe bisogno di guardare il risultato di Ferrara, cosa che invece farebbe in altri casi. Sorpassare l’Atalanta significherebbe comunque entrare in Champions League: dunque i nerazzurri farebbero così con un pareggio e una conseguente sconfitta della Dea, ma soltanto in questo caso. Per il resto, con la banda di Gian Piero Gasperini davanti, quella di Spalletti avrà bisogno di tenere il Milan alle sue spalle.

INTER SI QUALIFICA IN CHAMPIONS LEAGUE SE… I RISULTATI UTILI

Diciamo subito che nel tentativo dell’Inter di entrare in Champions League potrebbe incidere la classifica avulsa: da una parte infatti i nerazzurri devono sperare nel ko del Milan, sul campo di una Spal già salva, ma dall’altra un esito di questo tipo potrebbe portare a una clamorosa eliminazione dalla corsa. C’è un caso solo, ma anche piuttosto remoto e paradossale: se infatti il Milan perdesse e la Roma battesse il Parma, Spalletti dovrebbe sperare che l’Atalanta faccia punti contro il Sassuolo. Perchè? Semplice: con la Dea davanti, la sfida diretta con i giallorossi sarebbe pari e, per differenza reti, la squadra di Claudio Ranieri dovrebbe vincere con almeno sei gol di scarto per superare i nerazzurri. Invece, se l’Atalanta perdesse, ci sarebbero tre squadre a quota 66 e la Dea si prenderebbe per classifica avulsa il terzo posto, la Roma sarebbe quarta e incredibilmente l’Inter sarebbe tagliata fuori. L’altra possibilità è quella di un’Atalanta a punti, un pareggio del Milan e un successo capitolino (con nerazzurri sconfitti a San Siro): qui però l’Inter sarebbe ampiamente in vantaggio, otterrebbe la quarta posizione in classifica ed entrerebbe in Champions League per la seconda stagione consecutiva.

