INTER SI QUALIFICA IN FINALE SE… CHAMPIONS LEAGUE, UNA NOTTE PER IL SOGNO

Oggi martedì 6 maggio 2025 è la grande serata in cui scopriremo se l’Inter si qualifica per la finale di Champions League. Sarà sicuramente una notte per cuori forti quella che ci attende in Inter Barcellona, dopo le intense e altalenanti emozioni della partita d’andata in Catalogna, però l’Inter di Simone Inzaghi ha dimostrato di avere le potenzialità per avere la meglio sul Barcellona e proseguire ancora più in alto in un cammino già di eccellente livello e passato anche tramite il successo contro il Bayern nei quarti di finale.

Tra l’altro, si tratterebbe per l’Inter della seconda finale di Champions League in tre stagioni, un dato di eccellenza assoluta che ci porta a ribadire come (in ogni caso) i nerazzurri siano ormai entrati stabilmente nell’élite del calcio europeo, come certifica anche il ranking Uefa per club. Tutti aspetti molto significativi e che portano anche conseguenze molto apprezzati dal punto di vista dei fondamentali introiti economici, ma è chiaro che stasera tutto ciò passerà in secondo piano. Ci aspettiamo gol ed emozioni, adesso allora è meglio dettagliare che cosa serve all’Inter per qualificarsi alla finale di Champions League.

INTER SI QUALIFICA IN FINALE SE… RISULTATI UTILI CONTRO IL BARCELLONA

Partendo da un pareggio per 3-3 nella partita d’andata, è molto facile capire quali sono le combinazioni di risultati utili per avere la meglio in semifinale. In un Meazza che dovrà essere il dodicesimo uomo dei nerazzurri, l’Inter si qualifica per la finale di Champions League se vincerà contro il Barcellona, come nel 3-1 del leggendario 2010 ma anche come in occasione del successo per 1-0 firmato da Hakan Calhanoglu nella fase a gironi del 2022, all’inizio del cammino che avrebbe portato fino a Istanbul.

Evidentemente, sarà invece il Barcellona ad avanzare in caso di vittoria catalana. Infine, un pareggio con qualsiasi punteggio porterebbe la semifinale ai tempi supplementari e poi, se ancora necessari, anche ai calci di rigore. Sul segno X c’è un po’ di dispiacere, perché con la vecchia regola l’Inter si sarebbe qualificata pareggiando fino al 2-2, ma ormai la storia è cambiata e quindi bisogna pesare a vincere per vedere ancora una volta i nerazzurri nella finale di Champions League.

