Inter si qualifica in finale se…/ Coppa Italia, con la Juventus almeno 2 gol e…

INTER SI QUALIFICA SE: FINALE COPPA ITALIA, SERVONO ALMENO DUE GOL

L’Inter si qualifica alla finale di Coppa Italia vincendo, ma nemmeno questo potrebbe bastare: come sappiamo, la semifinale di andata contro la Juventus si è risolta in una sconfitta interna con il risultato di 1-2 e dunque all’Allianz Stadium, con calcio d’inizio alle ore 20.45 di martedì 9 febbraio, i nerazzurri hanno bisogno di un successo con almeno due gol di scarto, o segnandone tre. Infatti, anche in Coppa Italia vige il regolamento della Uefa: i gol segnati in trasferta hanno valore doppio, di conseguenza qualora l’Inter replichi la vittoria con una rete di margine nei confronti della Juventus sarebbe comunque eliminata, perché i bianconeri farebbero valere la doppietta di Cristiano Ronaldo di una settimana fa.

Ecco allora che l’Inter, per qualificarsi alla finale di Coppa Italia, deve vincere almeno 2-0 (o 0-2, leggendolo in modo ufficiale): ovvero, prendere il vantaggio nella differenza reti della doppia semifinale. In alternativa, servirebbero tre gol fermo restando i due di margine: un 1-3 per esempio qualificherebbe Antonio Conte e la sua squadra per il discorso di cui sopra. Da qui si ricava anche che la Juventus può anche permettersi di pareggiare: è sicuramente un grosso vantaggio, ma che certamente non tiene al sicuro i bianconeri da brutte sorprese.

I PRECEDENTI A TORINO

Infatti, l’Inter spera che la qualificazione alla finale di Coppa Italia arrivi anche in virtù dei precedenti stagionali che coinvolgono la Juventus in casa: i bianconeri hanno perso tre partite in tutta la stagione, e due di queste sono arrivate all’Allianz Stadium. Non solo: la squadra di Andrea Pirlo è caduta prima in Champions League contro il Barcellona, perdendo 0-2 ma rischiando una goleada, e poi hanno incredibilmente lasciato strada alla Fiorentina in campionato, incassando un pesante 0-3. Sono entrambi risultati che basterebbero all’Inter per centrare l’obiettivo, ma possiamo aggiungere il terzo dato: la terza sconfitta stagionale della Juventus è maturata a San Siro proprio contro i nerazzurri, che nella sfida diretta di Serie A si sono imposti per 2-0 con i gol di Arturo Vidal e Nicolò Barella. Quindi, Pirlo e i suoi giocatori partono sì con un discreto vantaggio nei confronti dell’Inter, ma quando hanno perso lo hanno fatto sempre con almeno due gol di scarto: questa è proprio la speranza di Antonio Conte, che avendo già imposto la sua legge contro la sua ex squadra sa di potersi ripetere anche se il contesto diverso. Ora però bisognerà scoprire come andranno le cose, e per questo bisognerà affidarsi al campo…



