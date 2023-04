Inter si qualifica in semifinale se…/ Champions League 2023, risultati utili con Benfica

INTER SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… I RISULTATI UTILI CONTRO IL BENFICA

L’Inter si qualifica in semifinale di Champions League 2023? Alle ore 21:00 di mercoledì 19 aprile, contro il Benfica a San Siro, i nerazzurri vanno a caccia di un traguardo che manca dal 2010. Era l’anno dello storico Triplete, dunque non solo i tifosi dell’Inter ricordano come erano andate le cose; da quel momento sono passati 13 anni, l’Inter nelle due stagioni seguenti ha vissuto eliminazioni precoci (ai quarti contro lo Shalke 04, agli ottavi contro il Marsiglia) e da quel momento ha dovuto aspettare sei stagioni anche solo per tornare a giocare nella principale competizione Uefa, finalmente ritimbrata grazie a Luciano Spalletti.

Poi, le delusioni nella fase a gironi con lo stesso toscano e Antonio Conte (con cui c’è stata una finale di Europa League, persa però contro il Siviglia); finalmente con Simone Inzaghi sono arrivati gli ottavi, nel primo anno eliminazione per mano del Liverpool dando comunque battaglia e stavolta, dopo aver fatto fuori il Porto (e ancora prima il Barcellona, nel girone) l’Inter ha vinto 2-0 al Da Luz contro un Benfica che si diceva ostico e che ha vinto il suo raggruppamento davanti a Psg e Juventus, a tratti dando anche spettacolo. Ora l’Inter si può qualificare alla semifinale di Champions League se farà il suo: la maggior parte del compito è stata svolta all’andata, vedremo come andranno le cose questa sera…

INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2o23?

L’Inter si qualifica in semifinale di Champions League 2023 evitando la sconfitta, ma non solo: naturalmente una vittoria o un pareggio a San Siro, contro il Benfica, sarebbero più che sufficienti per proseguire la corsa e portare i nerazzurri un passettino più verso il sogno di tornare a sollevare il trofeo. Tuttavia l’Inter difende un 2-0: va da sé che questa sera possa permettersi di perdere anche con un gol di scarto, perché la differenza reti resterebbero comunque a suo favore. A tale proposito bisogna dire che non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta.

Questo incide sul fatto che l’Inter abbia vinto al Da Luz la prima partita, nel senso che è un dato francamente molto relativo, e appunto – discorso chiaramente collegato – su una possibile vittoria del Benfica con due reti di margine. Se le Super Aquile dovessero espugnare San Siro con un 3-1, o un 4-2 e via discorrendo, il doppio confronto dei quarti di Champions League andrebbe comunque ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore: da questo punto di vista il regolamento tornato in vigore nel 2021 non favorisce l’Inter, ma come detto il Benfica per andare in semifinale di Champions League 2023 deve vincere in trasferta e non solo di un gol…











