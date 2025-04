INTER SI QUALIFICA IN SEMIIFNALE SE… CHAMPIONS LEAGUE, UNA NOTTE DA RICORDARE

La base di partenza è ottima, però resta ancora da scoprire se l’Inter si qualifica per le semifinali di Champions League, un verdetto che naturalmente arriverà stasera 16 aprile 2025 dalla partita di ritorno dei quarti di finale contro il Bayern. Abbiamo ancora negli occhi l’impresa di otto giorni fa: successo per 1-2 all’Allianz Arena, dove nessuno vinceva da quattro anni in Champions League e dove l’ultima vittoria di una squadra italiana era proprio quella dell’Inter nel marzo 2011.

DIRETTA/ Inter Bayern Monaco (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Olise (Champions, 16 aprile 2025)

Il sogno è ancora più grande: questa Inter è in corsa su tutti i fronti, non mancano alcune similitudini con il 2010 ma gli ostacoli sul cammino dei nerazzurri sono ancora tanti. Simone Inzaghi stanno dando il massimo, stasera sarà uno degli ostacoli più impegnativi perché naturalmente il Bayern Monaco resta una rivale pericolosissima anche dopo una vittoria in casa sua: bisogna calcolare tutto con precisione perfetta volendo lottare anche per lo scudetto e la Coppa Italia, allora adesso è giunto il momento per precisare le combinazioni di risultati utili in Inter Bayern Monaco per ottenere la qualificazione alle semifinali di Champions League.

Calciomercato Inter News/ La strategia per Gigio e il tesoretto per il terzino greco!

INTER SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… RISULTATI UTILI CONTRO IL BAYERN MONACO

La base di partenza è quindi la vittoria per 1-2 in Germania e da questo punto di vista i calcoli sono abbastanza semplici: i nerazzurri avranno due risultati su tre a loro disposizione questa sera a San Siro, in uno stadio che li spingerà verso un sogno l’Inter si qualifica per le semifinali di Champions League sia con una nuova vittoria sia in caso di pareggio, ottimo scenario avendo pure il ritorno in casa – sebbene la storia di Inter Bayern Monaco abbia quasi sempre sorriso a chi giocava in trasferta, su entrambi i campi.

Pronostico Inter Bayern Monaco/ Bedin: “Attaccanti decisivi, io ci credo!” (esclusiva)

I calcoli diventano evidentemente più complicati in caso di sconfitta, ma pure con un ko c’è ancora una possibilità nella quale l’Inter si qualifica per le semifinali di Champions League. Parliamo evidentemente di una sconfitta con un solo gol di scarto, a patto che siano poi i campioni d’Italia in carica ad avere la meglio ai tempi supplementari o eventualmente anche ai calci di rigore – anche se sarebbe un notevole sforzo in più. Infine, sarà chiaramente inevitabile l’eliminazione in caso di sconfitta con due o più gol di scarto.